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Минфин предложил программу «фронтального сокращения» расходов бюджета

Ведомство выступило с инициативой урезать 10% незащищенных трат
Дмитрий Гринкевич
Глава Минфина Антон Силуанов (на фото) на заседании бюджетной комиссии объяснил ведомствам, что им нужно урезать расходы ровно на 10% / Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Минфин выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов в бюджете следующего года. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, информацию подтвердил знакомый с ходом заседания собеседник. Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). Высвободившиеся траты могут быть перераспределены.

Участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно. В ответ практически все выступающие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете, а от каких можно отказаться, вместо того чтобы сокращать траты по всему периметру программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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