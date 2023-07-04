Минфин предложил программу «фронтального сокращения» расходов бюджета

Участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно. В ответ практически все выступающие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете, а от каких можно отказаться, вместо того чтобы сокращать траты по всему периметру программ.