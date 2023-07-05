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Минэк оценил реализацию госпрограмм

Все поставленные цели достигнуты по шести направлениям из 37
Ярослава Костенко
Реализация госпрограммы развития авиапрома, по оценке Минэка, стала одной из худших, что заставило Максима Решетникова, руководителя ведомства (на фото), нахмуриться / Донат Сорокин / ТАСС

Минэк оценил эффективность исполнения 49 госпрограмм в 2022 г. Результаты анализа представлены в сводном годовом докладе (есть у «Ведомостей»). Средний интегральный показатель эффективности – 95,41%. Это новый вид оценки исполнения госпрограмм. Он учитывает уровень достижения целевых показателей (вес этого критерия в итоговом балле составляет 80%), динамику прироста целевых значений (10%) и качество финансового управления госпрограммой (10%). 

Минэк раскрыл отдельные оценки по 37 программам, остальные засекречены. Эффективность 10 публичных составила не менее 99%. В тройку лидеров вошли агронаправления: «Комплексное развитие сельских территорий» (99,98% эффективности), «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (99,96%) и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (99,93%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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