Минэк оценил реализацию госпрограмм

Минэк оценил реализацию госпрограммВсе поставленные цели достигнуты по шести направлениям из 37
Минэк оценил эффективность исполнения 49 госпрограмм в 2022 г. Результаты анализа представлены в сводном годовом докладе (есть у «Ведомостей»). Средний интегральный показатель эффективности – 95,41%. Это новый вид оценки исполнения госпрограмм. Он учитывает уровень достижения целевых показателей (вес этого критерия в итоговом балле составляет 80%), динамику прироста целевых значений (10%) и качество финансового управления госпрограммой (10%).
Минэк раскрыл отдельные оценки по 37 программам, остальные засекречены. Эффективность 10 публичных составила не менее 99%. В тройку лидеров вошли агронаправления: «Комплексное развитие сельских территорий» (99,98% эффективности), «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (99,96%) и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (99,93%).