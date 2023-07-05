Минэк оценил реализацию госпрограмм

Минэк оценил эффективность исполнения 49 госпрограмм в 2022 г. Результаты анализа представлены в сводном годовом докладе (есть у «Ведомостей»). Средний интегральный показатель эффективности – 95,41%. Это новый вид оценки исполнения госпрограмм. Он учитывает уровень достижения целевых показателей (вес этого критерия в итоговом балле составляет 80%), динамику прироста целевых значений (10%) и качество финансового управления госпрограммой (10%).