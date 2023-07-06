Эксперты BIS предложили бороться с пандемиями с помощью налогов на богатство

Эксперты BIS предложили бороться с пандемиями с помощью налогов на богатствоДля модернизации глобальной системы здравоохранения нужно создать специальный фонд
Риски возникновения новых пандемий, даже более разрушительных, чем COVID-19, остаются крайне высокими, при этом международная система здравоохранения может не справиться с распространением новых вирусных заболеваний. О такой угрозе предупредили эксперты Банка международных расчетов (BIS) в докладе «Глобальные общественные блага, координация налоговой политики и благосостояние мировой экономики».
Для того чтобы избежать возможного коллапса, нужно экстренно модернизировать медицинскую инфраструктуру, в частности организовать глобальное производство и распространение вакцин, доступных для граждан стран – участниц программы. Финансировать проект можно из специального фонда, который будет пополняться за счет «налогов на богатство». В большинстве государств – потенциальных членов проекта такого рода сборы уже введены, но чтобы фонд мог работать достаточно эффективно, в среднем требуется поднять ставки хотя бы на 2–3 процентных пункта (п. п.). Оценку возможного бюджета фонда эксперты BIS не приводят. Для сравнения: расходы ВОЗ на 2022–2023 гг. утверждены в размере $ 6,72 млрд.