Эксперты BIS предложили бороться с пандемиями с помощью налогов на богатство

Для того чтобы избежать возможного коллапса, нужно экстренно модернизировать медицинскую инфраструктуру, в частности организовать глобальное производство и распространение вакцин, доступных для граждан стран – участниц программы. Финансировать проект можно из специального фонда, который будет пополняться за счет «налогов на богатство». В большинстве государств – потенциальных членов проекта такого рода сборы уже введены, но чтобы фонд мог работать достаточно эффективно, в среднем требуется поднять ставки хотя бы на 2–3 процентных пункта (п. п.). Оценку возможного бюджета фонда эксперты BIS не приводят. Для сравнения: расходы ВОЗ на 2022–2023 гг. утверждены в размере $ 6,72 млрд.