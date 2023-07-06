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Эксперты BIS предложили бороться с пандемиями с помощью налогов на богатство

Для модернизации глобальной системы здравоохранения нужно создать специальный фонд
Антон Козлов
David 'Dee' Delgado / Reuters

Риски возникновения новых пандемий, даже более разрушительных, чем COVID-19, остаются крайне высокими, при этом международная система здравоохранения может не справиться с распространением новых вирусных заболеваний. О такой угрозе предупредили эксперты Банка международных расчетов (BIS) в докладе «Глобальные общественные блага, координация налоговой политики и благосостояние мировой экономики».

Для того чтобы избежать возможного коллапса, нужно экстренно модернизировать медицинскую инфраструктуру, в частности организовать глобальное производство и распространение вакцин, доступных для граждан стран – участниц программы. Финансировать проект можно из специального фонда, который будет пополняться за счет «налогов на богатство». В большинстве государств – потенциальных членов проекта такого рода сборы уже введены, но чтобы фонд мог работать достаточно эффективно, в среднем требуется поднять ставки хотя бы на 2–3 процентных пункта (п. п.). Оценку возможного бюджета фонда эксперты BIS не приводят. Для сравнения: расходы ВОЗ на 2022–2023 гг. утверждены в размере $ 6,72 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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