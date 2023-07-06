Корпорация МСП предложила снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга в 10 раз

Корпорация МСП (КМСП) предложила Минюсту сократить для микропредприятий минимальные штрафы за просроченную задолженность по исполнительному листу в 10 раз – до 5000 руб. по требованиям неимущественного характера и до 1000 руб. по денежным искам. Для этого институт подготовил поправки в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве» – письмо с законопроектом (есть у «Ведомостей») гендиректор КМСП Александр Исаевич направил в адрес министра юстиции Константина Чуйченко.