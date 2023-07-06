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Корпорация МСП предложила снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга в 10 раз

Для маленьких компаний начисленное взыскание может быть непосильным
Анастасия Бойко
По смыслу закона исполнительский сбор обладает свойствами штрафной санкции, а она, согласно решениям Конституционного суда, должна отвечать критерию соразмерности / Евгений Разумный / Ведомости

Корпорация МСП (КМСП) предложила Минюсту сократить для микропредприятий минимальные штрафы за просроченную задолженность по исполнительному листу в 10 раз – до 5000 руб. по требованиям неимущественного характера и до 1000 руб. по денежным искам. Для этого институт подготовил поправки в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве» – письмо с законопроектом (есть у «Ведомостей») гендиректор КМСП Александр Исаевич направил в адрес министра юстиции Константина Чуйченко.

Представитель госкорпорации подтвердил факт отправки предложения. Обращение поступило в Минюст 3 июля и находится на рассмотрении, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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