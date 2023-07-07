ЦБ обсуждает расширение возможностей для переезда российского бизнеса домой

Первый уже действует и закреплен законодательством: редомициляция, сообщила Курицына. «Сейчас обсуждаются возможные способы законодательно закрепить какое-то расширение возможностей для редомициляции. Тогда иностранные холдинги, которые зачастую являются еще и публичными компаниями, могли бы получить возможность стать российскими компаниями, сменив гражданство, так скажем», – пояснила она. Также обсуждается ряд других инициатив – более сложных и рискованных в части возможных последствий для бизнеса, акционеров и сохранения права собственности, добавила она.