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ЦБ обсуждает расширение возможностей для переезда российского бизнеса домой

Регулятор рассчитывает принять закон до конца года
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России рассчитывает, что различные варианты законодательства о «переезде» ценных бумаг и бизнеса квазииностранных компаний будут приняты до конца года. Об этом рассказала журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына на Финансовом конгрессе ЦБ. Регулятор обсуждает с Минэкономразвития различные варианты этого процесса, пояснила она.

Первый уже действует и закреплен законодательством: редомициляция, сообщила Курицына. «Сейчас обсуждаются возможные способы законодательно закрепить какое-то расширение возможностей для редомициляции. Тогда иностранные холдинги, которые зачастую являются еще и публичными компаниями, могли бы получить возможность стать российскими компаниями, сменив гражданство, так скажем», – пояснила она. Также обсуждается ряд других инициатив – более сложных и рискованных в части возможных последствий для бизнеса, акционеров и сохранения права собственности, добавила она. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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