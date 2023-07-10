Эксперты предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

Эксперты предложили провести приватизацию в интересах пенсионеровЕсть две модели такого формата реализации госпакетов
В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». С такой идеей на сессии «Долгосрочные структурные сдвиги в российской экономике» Международного финансового конгресса выступил руководитель НИФИ Владимир Назаров.
Он напомнил, что, например, в Финляндии новое правительство включило в свою программу пункт о проработке возможности открытия акционерного инвестиционного счета для каждого гражданина при его рождении. России не стоит напрямую заимствовать эту идею, но надо рассмотреть варианты совмещения задач развития финансового рынка и социальной политики.
«Не очевидно, что нам нужно поступать так же [как в Финляндии], но, поскольку мы размышляем про приватизацию, стоит подумать о том, как размещать акции госкомпаний. Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е гг. приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой – позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка», – заявил Назаров.