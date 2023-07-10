Эксперты предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

«Не очевидно, что нам нужно поступать так же [как в Финляндии], но, поскольку мы размышляем про приватизацию, стоит подумать о том, как размещать акции госкомпаний. Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е гг. приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой – позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка», – заявил Назаров.