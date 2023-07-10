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Эксперты предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

Есть две модели такого формата реализации госпакетов
Ярослава Костенко Михаил Кузнецов Дмитрий Гринкевич
Приватизацию госкомпаний в интересах будущих пенсионеров демонстрирует желание страны сохранить финансовый рынок и вовлеченность инвесторов без изменения общей экономической стратегии / Максим Стулов / Ведомости

В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». С такой идеей на сессии «Долгосрочные структурные сдвиги в российской экономике» Международного финансового конгресса выступил руководитель НИФИ Владимир Назаров.

Он напомнил, что, например, в Финляндии новое правительство включило в свою программу пункт о проработке возможности открытия акционерного инвестиционного счета для каждого гражданина при его рождении. России не стоит напрямую заимствовать эту идею, но надо рассмотреть варианты совмещения задач развития финансового рынка и социальной политики.

«Не очевидно, что нам нужно поступать так же [как в Финляндии], но, поскольку мы размышляем про приватизацию, стоит подумать о том, как размещать акции госкомпаний. Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е гг. приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой – позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка», – заявил Назаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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