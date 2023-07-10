Эксперты МВФ предложили изменить подход к управлению денежной массой

Как следует из наблюдений МВФ за показателем широкой денежной массы (М3, включает в себя помимо денег в обращении и срочных вкладов долгосрочные сбережения и долговые бумаги), эффект ее резкого увеличения в США и еврозоне был наиболее ярко выраженным в периоды, когда рост цен уже был стремительным. Такая связь наблюдалась при увеличении эмиссии в середине 1970-х – начале 1980-х гг. При этом аналогичные скачки не оказывали практически никакого влияния на цены в период с 1990-х по конец 2010-х гг., когда инфляция оставалась низкой как в США, так и в еврозоне. В начале 2020-х гг., когда товары и услуги начали стремительно дорожать, связь М3 с ценами вновь усилилась.