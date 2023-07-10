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Эксперты МВФ предложили изменить подход к управлению денежной массой

Центробанкам надо начать ее таргетировать
Антон Козлов
Ruben Sprich / Reuters

Увеличение денежной массы стало сильнее влиять на инфляцию в развитых экономиках с начала 2020-х гг., в связи с чем центробанки должны ужесточать контроль за эмиссией. Об этом предупредили эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Как следует из наблюдений МВФ за показателем широкой денежной массы (М3, включает в себя помимо денег в обращении и срочных вкладов долгосрочные сбережения и долговые бумаги), эффект ее резкого увеличения в США и еврозоне был наиболее ярко выраженным в периоды, когда рост цен уже был стремительным. Такая связь наблюдалась при увеличении эмиссии в середине 1970-х – начале 1980-х гг. При этом аналогичные скачки не оказывали практически никакого влияния на цены в период с 1990-х по конец 2010-х гг., когда инфляция оставалась низкой как в США, так и в еврозоне. В начале 2020-х гг., когда товары и услуги начали стремительно дорожать, связь М3 с ценами вновь усилилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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