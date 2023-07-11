Расходы бюджета на единое пособие для семей с детьми вырастут на 35% в ближайшие два года

Финансирование выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024–2025 гг. в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это следует из проектировок его бюджета на 2024–2026 гг. (документ есть у «Ведомостей»). В следующем году трансферты из федеральной казны на ежемесячные выплаты составят 1,61 трлн руб. (на 427 млрд руб., или на 36%, больше, чем заложено в утвержденном плане на 2023–2025 гг.), в 2025 г. – 1,72 трлн руб. (на 439 млрд руб., или на 34%, больше). В 2026 г. власти собираются направить на это 1,86 трлн руб.