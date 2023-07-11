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Расходы бюджета на единое пособие для семей с детьми вырастут на 35% в ближайшие два года

Это связано с переводом мер поддержки в унифицированный формат и c индексацией прожиточного минимума
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Финансирование выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024–2025 гг. в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это следует из проектировок его бюджета на 2024–2026 гг. (документ есть у «Ведомостей»). В следующем году трансферты из федеральной казны на ежемесячные выплаты составят 1,61 трлн руб. (на 427 млрд руб., или на 36%, больше, чем заложено в утвержденном плане на 2023–2025 гг.), в 2025 г. – 1,72 трлн руб. (на 439 млрд руб., или на 34%, больше). В 2026 г. власти собираются направить на это 1,86 трлн руб.

Расходы бюджетов субъектов на единое пособие также вырастут. В 2024 г. будет потрачено 363,9 млрд руб. (на 109,4 млрд руб., или на 43%, больше, чем предусматривается действующим бюджетом), в 2025 г. – 392,8 млрд руб. (на 115,6 млрд руб., или на 41%, больше). Траты на 2026 г. заложены на уровне 422,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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