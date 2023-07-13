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Эксперты предупредили о «первородном грехе» на рынках госдолга развивающихся стран

Эмитенты могут утратить способность выпускать внешние обязательства в нацвалютах
Антон Козлов
LUIS MACEDO / Agencia Camara / AFP

Ряд крупных развивающихся экономик столкнулись с риском так называемого «первородного греха» – утраты способности привлекать средства на внешних рынках в национальных валютах. Об этом предупреждают эксперты Банка международных расчетов (BIS). Слабость собственных финансовых систем вынуждает их к выпуску долговых обязательств для иностранных инвесторов в резервных валютах, преимущественно в долларах, говорится в докладе «Повторение первородного греха». Ключевые причины такой ситуации – резкий рост валютного риска и риска дюрации. Фонды не готовы вкладывать в бумаги в национальных валютах, поскольку они обесцениваются, также повышаются сроки, на которые страны хотят привлекать средства. В докладе аналитики приводят в пример 16 государств: Бразилию, Чили, Индонезию, Южную Корею, Малайзию, Польшу, Сингапур, Южную Африку, Таиланд, Турцию и др.

Валюты развивающихся стран в среднем дешевеют по отношению к доллару с середины 2010-х гг., в последние годы этот тренд ускорился, пишут эксперты BIS. А сроки погашения облигаций развивающихся стран в их валютах выросли со среднего значения в девять лет в начале нулевых до 14 лет в последние годы, что также ставит под угрозу доход инвесторов на фоне общей финансовой нестабильности в мире и ужесточения денежно-кредитной политики развитых стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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