Эксперты предупредили о «первородном грехе» на рынках госдолга развивающихся стран

Ряд крупных развивающихся экономик столкнулись с риском так называемого «первородного греха» – утраты способности привлекать средства на внешних рынках в национальных валютах. Об этом предупреждают эксперты Банка международных расчетов (BIS). Слабость собственных финансовых систем вынуждает их к выпуску долговых обязательств для иностранных инвесторов в резервных валютах, преимущественно в долларах, говорится в докладе «Повторение первородного греха». Ключевые причины такой ситуации – резкий рост валютного риска и риска дюрации. Фонды не готовы вкладывать в бумаги в национальных валютах, поскольку они обесцениваются, также повышаются сроки, на которые страны хотят привлекать средства. В докладе аналитики приводят в пример 16 государств: Бразилию, Чили, Индонезию, Южную Корею, Малайзию, Польшу, Сингапур, Южную Африку, Таиланд, Турцию и др.