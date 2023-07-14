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Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса

Покупателям активов надо будет проводить SPO, а обратный выкуп по опционам решили сильно ограничить
Дмитрий Гринкевич Михаил Кузнецов Анастасия Бойко Екатерина Литова
Иностранцам не должно быть легко при продаже российского бизнеса, поэтому фиктивные сделки с менеджментом – не допустимы, говорят источники. Уходя – уходите, считают в правительстве / Андрей Гордеев / Ведомости

Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, принятом, судя по выписке, 7 июля («Ведомости» ознакомились с документом). Значительная часть ограничений на выход уже действует, но есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись.

Во-первых, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Более того, если такое соглашение все же подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену, причем оцениваться будет в том числе экономическая выгода для действующего собственника. Как пояснил «Ведомостям» близкий к правительству источник, логика в том, чтобы усложнить компаниям выход. Они должны «понимать, что теряют». Иностранцы зачастую заключали сделки в том числе с менеджментом с расчетом на гарантированный возврат бизнеса после урегулирования отношений Запада с Россией, отметил собеседник «Ведомостей». Выход не должен быть легким, подчеркнул источник. Задача правительства – в том, чтобы компании, которые остались в России, продолжали здесь работать, а не занимались поиском возможностей для безболезненного временного соблюдения политического этикета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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