Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса

Во-первых, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Более того, если такое соглашение все же подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену, причем оцениваться будет в том числе экономическая выгода для действующего собственника. Как пояснил «Ведомостям» близкий к правительству источник, логика в том, чтобы усложнить компаниям выход. Они должны «понимать, что теряют». Иностранцы зачастую заключали сделки в том числе с менеджментом с расчетом на гарантированный возврат бизнеса после урегулирования отношений Запада с Россией, отметил собеседник «Ведомостей». Выход не должен быть легким, подчеркнул источник. Задача правительства – в том, чтобы компании, которые остались в России, продолжали здесь работать, а не занимались поиском возможностей для безболезненного временного соблюдения политического этикета.