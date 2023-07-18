Власти хотят усилить контроль за рынком алкогольной продукции

Власти хотят усилить контроль за рынком алкогольной продукцииДля этого предлагается увеличить количество индикаторов, которые служат поводом для проверки
Власти планируют расширить перечень индикаторов риска по контролю за алкоголем, которые используются ведомствами в качестве повода для проведения проверок. На федеральном уровне количество показателей планируют увеличить с 11 до 18. Это следует из ответа вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко на письменные вопросы депутатов к правительственному часу (письмо, направленное в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, от 11 июля есть у «Ведомостей»). В документе говорится, что уже подготовлен соответствующий проект приказа.
В России до 2030 г. действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, для их проведения используются специальные показатели риска. Для контроля за рынком алкогольной продукции применяются 11 индикаторов риска. Например, поводом для проверки может стать отсутствие в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота на протяжении более 70 дней с начала года или закупка алкогольной продукции, информация о поставках которой была зафиксирована в ЕГАИС шесть и более раз подряд. В конце июня Минфин внес предложение о трех дополнительных индикаторах (документ был опубликован на regulation.gov.ru).