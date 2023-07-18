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Власти хотят усилить контроль за рынком алкогольной продукции

Для этого предлагается увеличить количество индикаторов, которые служат поводом для проверки
Роман Романов Маргарита Соболь Мария Макутина
В настоящее время ведется разработка и утверждение типовых индикаторов риска на рынке алкогольной продукции, что позволит оперативно выявлять нарушения и реагировать на них / SMARTMONEY

Власти планируют расширить перечень индикаторов риска по контролю за алкоголем, которые используются ведомствами в качестве повода для проведения проверок. На федеральном уровне количество показателей планируют увеличить с 11 до 18. Это следует из ответа вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко на письменные вопросы депутатов к правительственному часу (письмо, направленное в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, от 11 июля есть у «Ведомостей»). В документе говорится, что уже подготовлен соответствующий проект приказа.

В России до 2030 г. действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, для их проведения используются специальные показатели риска. Для контроля за рынком алкогольной продукции применяются 11 индикаторов риска. Например, поводом для проверки может стать отсутствие в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота на протяжении более 70 дней с начала года или закупка алкогольной продукции, информация о поставках которой была зафиксирована в ЕГАИС шесть и более раз подряд. В конце июня Минфин внес предложение о трех дополнительных индикаторах (документ был опубликован на regulation.gov.ru).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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