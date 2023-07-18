Власти хотят усилить контроль за рынком алкогольной продукции

В России до 2030 г. действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, для их проведения используются специальные показатели риска. Для контроля за рынком алкогольной продукции применяются 11 индикаторов риска. Например, поводом для проверки может стать отсутствие в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота на протяжении более 70 дней с начала года или закупка алкогольной продукции, информация о поставках которой была зафиксирована в ЕГАИС шесть и более раз подряд. В конце июня Минфин внес предложение о трех дополнительных индикаторах (документ был опубликован на regulation.gov.ru).