В правительстве одобрили сокращение незащищенных расходов бюджета

В правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к кабмину источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. Решение приняла правкомиссия по бюджетным проектировкам. По словам первого собеседника, общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб.