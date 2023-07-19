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В правительстве одобрили сокращение незащищенных расходов бюджета

Сумма оптимизации составит 450 млрд рублей, но социалки это не коснется
Дмитрий Гринкевич
Министр финансов Антон Силуанов и премьер-министр Михаил Мишустин / Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к кабмину источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. Решение приняла правкомиссия по бюджетным проектировкам. По словам первого собеседника, общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб.

В Бюджетном кодексе нет разделения на защищенные и незащищенные расходы, хотя этот термин употребляется довольно часто, в том числе в официальных документах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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