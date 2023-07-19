В правительстве одобрили сокращение незащищенных расходов бюджета

В правительстве одобрили сокращение незащищенных расходов бюджетаСумма оптимизации составит 450 млрд рублей, но социалки это не коснется
В правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к кабмину источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. Решение приняла правкомиссия по бюджетным проектировкам. По словам первого собеседника, общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб.
В Бюджетном кодексе нет разделения на защищенные и незащищенные расходы, хотя этот термин употребляется довольно часто, в том числе в официальных документах.
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