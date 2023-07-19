Минэк оценит эффективность льгот для резидентов российских офшоров

Основные налоговые стимулы для участников САРов – пониженный налог на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти. Ставка для МХК составляет 5%. На распределение за рубеж доходов ставка составляет 10%. Чтобы получить льготы, нужно вложить 300 млн руб. в строительство социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в регионе САРа в течение трех лет. Компания должна соблюсти требование по substance (экономическое и физическое присутствие компании в юрисдикции) – нанять от 15 сотрудников и арендовать офис от 50 кв. м.