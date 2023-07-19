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Минэк оценит эффективность льгот для резидентов российских офшоров

По итогам анализа ведомство и Минфин определят дальнейшую судьбу стимулов
Анастасия Бойко
Минэк оценит по пяти критериям соответствие целям социально-экономического развития российских офшоров и востребованность бизнесом / Евгений Разумный / Ведомости

Минэк оценит необходимость сохранения налоговых преференций для участников российских офшоров – специальных административных районов (САР). Для этого министерство предлагает ввести пять критериев оценки эффективности льгот, полученных резидентами этих территорий (учитывают целесообразность и результативность налоговых расходов). Среди них – соответствие целям социально-экономического развития регионов и востребованность бизнесом. Это следует из проекта приказа об утверждении методики оценки эффективности налоговых расходов, связанных с применением пониженных ставок по налогу на прибыль международными холдинговыми компаниями (МХК) – участниками САРов («Ведомости» с ним ознакомились).

Основные налоговые стимулы для участников САРов – пониженный налог на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти. Ставка для МХК составляет 5%. На распределение за рубеж доходов ставка составляет 10%. Чтобы получить льготы, нужно вложить 300 млн руб. в строительство социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в регионе САРа в течение трех лет. Компания должна соблюсти требование по substance (экономическое и физическое присутствие компании в юрисдикции) – нанять от 15 сотрудников и арендовать офис от 50 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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