Минэк оценит эффективность льгот для резидентов российских офшоров

Минэк оценит эффективность льгот для резидентов российских офшоровПо итогам анализа ведомство и Минфин определят дальнейшую судьбу стимулов
Минэк оценит необходимость сохранения налоговых преференций для участников российских офшоров – специальных административных районов (САР). Для этого министерство предлагает ввести пять критериев оценки эффективности льгот, полученных резидентами этих территорий (учитывают целесообразность и результативность налоговых расходов). Среди них – соответствие целям социально-экономического развития регионов и востребованность бизнесом. Это следует из проекта приказа об утверждении методики оценки эффективности налоговых расходов, связанных с применением пониженных ставок по налогу на прибыль международными холдинговыми компаниями (МХК) – участниками САРов («Ведомости» с ним ознакомились).
Основные налоговые стимулы для участников САРов – пониженный налог на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти. Ставка для МХК составляет 5%. На распределение за рубеж доходов ставка составляет 10%. Чтобы получить льготы, нужно вложить 300 млн руб. в строительство социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в регионе САРа в течение трех лет. Компания должна соблюсти требование по substance (экономическое и физическое присутствие компании в юрисдикции) – нанять от 15 сотрудников и арендовать офис от 50 кв. м.