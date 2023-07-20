Южную Европу накрыла экстремальная жара

Южную Европу накрыла экстремальная жараАномальная погода становится фактором, влияющим на экономику континента
В результате «теплового взрыва» температура в европейском Средиземноморье может подскочить в ближайшие дни до 50 градусов по Цельсию. Виновником аномальной жары станет североафриканский антициклон «Харон», названный в честь персонажа древнегреческой мифологии – перевозчика душ в загробное царство.
Прошлый температурный рекорд был зафиксирован на Сицилии в августе 2021 г., когда столбик термометра достиг отметки в 48,8 градуса. В некоторых частях Италии в ближайшие дни может наблюдаться температура 48 градусов по Цельсию, в Греции и Испании – 40 градусов и выше. В 2022 г. высокие температуры стали причиной смерти 60 000 человек в странах ЕС. В Греции, Испании и Турции уже несколько дней полыхают лесные пожары. 19 июля МЧС России объявило о решении послать два пожарных самолета Бе-200 на помощь Турции.
По мнению Всемирной метеорологической организации (ВМО), такие аномально высокие температуры имеют шансы стать новой нормой в условиях глобального потепления. По данным ВМО, в июле в Европе была зафиксирована самая жаркая неделя за всю историю наблюдений после самого теплого июня за всю историю наблюдений. Среди всех частей света в последнее время потепление происходит быстрее всего именно в Европе, указывает ВМО.
В Европе действительно сложилась негативная тенденция увеличения частоты погодных аномалий, вызванных ростом выбросов CO2 и других парниковых газов, отметил завотделом Института глобального климата и экологии Александр Нахутин. Остановить эти опасные процессы, по словам эксперта, сможет лишь быстрое и устойчивое сокращение выбросов CO2, а до тех пор человечеству придется адаптироваться к изменениям климата при помощи приспособления технической инфраструктуры и мер медицинского характера. «Например, уже сегодня европейцам стоит пересматривать строительные нормы и возводить крыши домов, приспособленные к максимальной силе ветра», – сказал эксперт.
Эти климатические процессы, продолжает Нахутин, негативно скажутся на сельском хозяйстве Европы. «Глобальное потепление влияет на режим выпадения осадков: некоторые засушливые районы становятся более засушливыми, а в других регионах, напротив, количество осадков увеличилось. Кроме того, наблюдается уменьшение площади ледников в горных районах, а это меняет водность европейских рек в худшую сторону», – добавил эксперт.
Глобальное потепление – серьезный вызов для европейской энергетики, считает руководитель центра изучения мировых энергетических рынков ФГБУН «Институт энергетических исследований Российской академии наук» Вячеслав Кулагин. «Может показаться, что жара может увеличить энергогенерацию в солнечных батареях. На самом деле при высокой температуре выработка электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), напротив, снижается. С другой стороны, растет спрос на полезные ископаемые для работы систем кондиционирования», – отметил эксперт. Антициклон, принесший жару, сопровождается штилем. Ветряки смогли обеспечить 18 июля лишь 9,4% потребностей Европы в электроэнергии, сообщила ассоциация WindEurope. В прошедшие выходные их вклад поднимался выше 20%, а 17 июля – до 16,7%.
Хотя в текущей ситуации, продолжает Кулагин, дефицита топлива нет, тренд на развитие возобновляемой энергетики в Европе в перспективе создает ощутимые риски в энергобалансе. «Выработка энергии при помощи ВИЭ не всегда совпадает по периодам спроса и предложения. Если в предыдущей конфигурации европейской энергосистемы погодный фактор играл незначительную роль, то теперь, с ростом объемов ВИЭ, параллельно растет риск климатической неопределенности для энергетики, – отметил эксперт. – В европейской энергосистеме появилась проблема устойчивости и резервирования энергетических мощностей, чтобы в форс-мажорной ситуации не возникла проблема удовлетворения спроса».
Следствием перестройки энергосистемы станет также усиление волатильности на мировом рынке нефти и газа, продолжает Кулагин. По словам эксперта, если 15 лет назад цены на энергоресурсы были относительно стабильными по сезонному фактору, то сегодня в зависимости от ситуации могут наблюдаться резкие скачки и падения цен. «Необходимость балансировки становится более серьезной, когда тепловая генерация уходит из стабильной нагрузки в работу по покрытию пиков энергопотребления», – отмечает Кулагин. В настоящее время европейцы, по словам эксперта, предпочитают вводить в эксплуатацию ВИЭ, а ископаемую энергетику держать в резерве для подстраховки. «Нужно держать резервные мощности, которое долгое время не работают. А иметь двойные мощности означает иметь двойные затраты», – полагает Кулагин. Результатом этой политики, уверен эксперт, станет сдерживание экономического роста, потому что дополнительный спрос на энергоресурсы для покрытия повышенной нагрузки на энергосистему в конечном счете увеличивает издержки домохозяйств и предприятий на электроэнергию.