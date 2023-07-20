Южную Европу накрыла экстремальная жара

Следствием перестройки энергосистемы станет также усиление волатильности на мировом рынке нефти и газа, продолжает Кулагин. По словам эксперта, если 15 лет назад цены на энергоресурсы были относительно стабильными по сезонному фактору, то сегодня в зависимости от ситуации могут наблюдаться резкие скачки и падения цен. «Необходимость балансировки становится более серьезной, когда тепловая генерация уходит из стабильной нагрузки в работу по покрытию пиков энергопотребления», – отмечает Кулагин. В настоящее время европейцы, по словам эксперта, предпочитают вводить в эксплуатацию ВИЭ, а ископаемую энергетику держать в резерве для подстраховки. «Нужно держать резервные мощности, которое долгое время не работают. А иметь двойные мощности означает иметь двойные затраты», – полагает Кулагин. Результатом этой политики, уверен эксперт, станет сдерживание экономического роста, потому что дополнительный спрос на энергоресурсы для покрытия повышенной нагрузки на энергосистему в конечном счете увеличивает издержки домохозяйств и предприятий на электроэнергию.