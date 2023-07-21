ЦБ Турции вновь повысил ключевую ставку меньше ожиданий рынка

ЦБ Турции вновь повысил ключевую ставку меньше ожиданий рынкаЭто не позволит вернуть инфляцию к цели в ближайшие годы, считают эксперты
Центральный Банк Турции на заседании в четверг принял решение повысить ключевую ставку на 250 б. п. – до 17,5%. Это второе повышение ставки с конца июня. Шаг не совпал с ожиданиями рынка. Аналитики прогнозировали, что ставка достигнет 20%.
В июне ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 г. Она выросла почти в два раза – с 8,5 до 15%. Тем не менее уже тогда многие эксперты предупреждали о недостаточности этих мер. Регулятор, согласно официальным заявлениям, намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не будет достигнуто заметное охлаждение инфляции.
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