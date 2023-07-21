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ЦБ Турции вновь повысил ключевую ставку меньше ожиданий рынка

Это не позволит вернуть инфляцию к цели в ближайшие годы, считают эксперты
Роман Романов Екатерина Литова
ALI BALIKCI / Anadolu Agency via AFP

Центральный Банк Турции на заседании в четверг принял решение повысить ключевую ставку на 250 б. п. – до 17,5%. Это второе повышение ставки с конца июня. Шаг не совпал с ожиданиями рынка. Аналитики прогнозировали, что ставка достигнет 20%.

В июне ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 г. Она выросла почти в два раза – с 8,5 до 15%. Тем не менее уже тогда многие эксперты предупреждали о недостаточности этих мер. Регулятор, согласно официальным заявлениям, намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не будет достигнуто заметное охлаждение инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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