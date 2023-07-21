ЦБ Турции вновь повысил ключевую ставку меньше ожиданий рынка

В июне ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 г. Она выросла почти в два раза – с 8,5 до 15%. Тем не менее уже тогда многие эксперты предупреждали о недостаточности этих мер. Регулятор, согласно официальным заявлениям, намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не будет достигнуто заметное охлаждение инфляции.