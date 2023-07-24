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Переплаты на ЕНС можно будет получать по наследству

Раньше претендовать на положительный налоговый остаток было почти невозможно
Роман Романов Дмитрий Гринкевич
Право требования возврата налоговой переплаты является таким же имущественным правом, как и любое другое, что особенно актуально для физических лиц и ИП / Евгений Разумный / Ведомости

В ФНС предложили разрешить наследникам распоряжаться положительным остатком на Едином налоговом счете (ЕНС). Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с инициативой налоговиков собеседник, информацию подтвердил близкий к правительству источник. На данный момент предложенные поправки в Налоговый кодекс (НК) находятся на рассмотрении в Минфине, уточнил один из них. «Ведомости» направили запросы представителям Минфина и ФНС.

ЕНС – новый универсальный принцип расчетов с бюджетом, запущенный с 1 января для бизнеса и граждан. Он предполагает зачисление плательщиком средств на специальный счет, а затем налоговая самостоятельно распределяет сумму по видам налогов. ЕНС напоминает механизм платежей за мобильную связь: плательщик может заранее зачислить сумму с запасом, средства списываются по мере наступления обязательств. Переплаты можно вернуть по заявлению. Как сообщал в июне «Ведомостям» представитель налоговой службы, компании и граждане за неполные полгода вернули 3,1 трлн руб. переплаченных налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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