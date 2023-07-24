Переплаты на ЕНС можно будет получать по наследству

ЕНС – новый универсальный принцип расчетов с бюджетом, запущенный с 1 января для бизнеса и граждан. Он предполагает зачисление плательщиком средств на специальный счет, а затем налоговая самостоятельно распределяет сумму по видам налогов. ЕНС напоминает механизм платежей за мобильную связь: плательщик может заранее зачислить сумму с запасом, средства списываются по мере наступления обязательств. Переплаты можно вернуть по заявлению. Как сообщал в июне «Ведомостям» представитель налоговой службы, компании и граждане за неполные полгода вернули 3,1 трлн руб. переплаченных налогов.