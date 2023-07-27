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Эксперты оценили потенциал развития торговых связей с Африкой

Перспективными направлениями сотрудничества остаются ТЭК, химия и продовольствие
Роман Романов Анастасия Бойко Александр Соколов Маргарита Соболь
Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Крупнейшими торговыми партнерами России в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР, следует из таможенной статистики UN Comtrade (база данных ООН), проанализированной «Ведомостями». Товарооборот с Египтом вырос почти на 36% до $3,915 млрд в 2022 г. с $2,884 млрд в 2021 г., с Марокко – на 4,5% с $2,204 млрд до $2,304 млрд, с ЮАР, напротив, снизился с $1,033 млрд до $830 млн. С Алжиром взаимная торговля в 2021 г. в стоимостном выражении составила $3,007 млрд (данные за 2022 г. еще не опубликованы), с Нигерией – $2,097 млрд.

Экспорт российских товаров в Египет в 2022 г. составил $3,355 млрд, в Марокко – $2,251 млрд, с ЮАР – $548 млн. Крупнейшими импортерами стали Египет (на сумму $560 млн) и ЮАР ($283 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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