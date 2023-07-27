Эксперты оценили потенциал развития торговых связей с Африкой

Крупнейшими торговыми партнерами России в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР, следует из таможенной статистики UN Comtrade (база данных ООН), проанализированной «Ведомостями». Товарооборот с Египтом вырос почти на 36% до $3,915 млрд в 2022 г. с $2,884 млрд в 2021 г., с Марокко – на 4,5% с $2,204 млрд до $2,304 млрд, с ЮАР, напротив, снизился с $1,033 млрд до $830 млн. С Алжиром взаимная торговля в 2021 г. в стоимостном выражении составила $3,007 млрд (данные за 2022 г. еще не опубликованы), с Нигерией – $2,097 млрд.