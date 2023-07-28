В ФРС назвали прогнозы нейросетей точнее экспертных

В ФРС назвали прогнозы нейросетей точнее экспертныхОни могут стать мощным инструментом для аналитиков
Эксперты ФРС установили, что нейронные сети в составе больших языковых моделей (Large Language Models, LLM; заложены в основе ChatGPT, PaLM, YandexGPT) более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты. В своем июльском исследовании «Искусственный интеллект и прогнозирование инфляции» эксперты регулятора сравнили прогнозы ценовой динамики в США, которые составила модель PaLM (Google), с ожиданиями в «Обзоре профессиональных прогнозистов» от ФРС на промежутке 2019–2023 гг.
Для каждого квартала на этом временном отрезке исследователи ограничили языковую модель только теми данными, которые были доступны на тот момент (т. е. нейросеть не видела события, произошедшие после даты отсечки составления прогноза). Они обнаружили, что при прогнозировании инфляции модель демонстрирует гораздо меньшие значения среднеквадратичной ошибки (MSE), чем прогнозисты регулятора. Для PaLM средний показатель отклонения за 2019–2023 гг. составил 3,02, в то время как для экспертного прогноза – 5,70.