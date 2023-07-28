В ФРС назвали прогнозы нейросетей точнее экспертных

Для каждого квартала на этом временном отрезке исследователи ограничили языковую модель только теми данными, которые были доступны на тот момент (т. е. нейросеть не видела события, произошедшие после даты отсечки составления прогноза). Они обнаружили, что при прогнозировании инфляции модель демонстрирует гораздо меньшие значения среднеквадратичной ошибки (MSE), чем прогнозисты регулятора. Для PaLM средний показатель отклонения за 2019–2023 гг. составил 3,02, в то время как для экспертного прогноза – 5,70.