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В ФРС назвали прогнозы нейросетей точнее экспертных

Они могут стать мощным инструментом для аналитиков
Антон Козлов
Нейронные сети в составе больших языковых моделей находятся в большой зависимости от уже написанных экспертных текстов, поэтому они не смогут полностью заменить прогнозистов / Getty Images

Эксперты ФРС установили, что нейронные сети в составе больших языковых моделей (Large Language Models, LLM; заложены в основе ChatGPT, PaLM, YandexGPT) более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты. В своем июльском исследовании «Искусственный интеллект и прогнозирование инфляции» эксперты регулятора сравнили прогнозы ценовой динамики в США, которые составила модель PaLM (Google), с ожиданиями в «Обзоре профессиональных прогнозистов» от ФРС на промежутке 2019–2023 гг.

Для каждого квартала на этом временном отрезке исследователи ограничили языковую модель только теми данными, которые были доступны на тот момент (т. е. нейросеть не видела события, произошедшие после даты отсечки составления прогноза). Они обнаружили, что при прогнозировании инфляции модель демонстрирует гораздо меньшие значения среднеквадратичной ошибки (MSE), чем прогнозисты регулятора. Для PaLM средний показатель отклонения за 2019–2023 гг. составил 3,02, в то время как для экспертного прогноза – 5,70.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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