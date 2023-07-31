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Минфин предложил новый метод контроля за бюджетными нарушениями

Казначейство будет «тайно» следить за расходованием госсредств с 2025 года
Евгения Фомина
Необходимость внедрения новой системы финансового бюджетного контроля продиктована технологическим прогрессом / Freepik

Министерство финансов предложило внедрить упреждающий метод контроля за бюджетными нарушениями, при котором госучреждение не будет предупреждено о проверке, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. По его словам, новая система заработает в России с 2025 г. – наблюдение будет осуществлять казначейство.

Метод представляет собой исследование деятельности объекта контроля и выявление недостатков для предотвращения нарушений в будущем, пояснили в Минфине. По сути, это сбор и анализ данных об объекте контроля, содержащихся в информационных ресурсах и внешних источниках, добавил представитель ведомства. По его словам, предлагаемая инициатива связана с необходимостью снижения административной нагрузки госпредприятий в условиях трансформации экономики. «С точки зрения системы государственного контроля необходимо минимизировать нагрузку на подконтрольную среду», – уточнили в Минфине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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