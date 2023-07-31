Минфин предложил новый метод контроля за бюджетными нарушениями

Метод представляет собой исследование деятельности объекта контроля и выявление недостатков для предотвращения нарушений в будущем, пояснили в Минфине. По сути, это сбор и анализ данных об объекте контроля, содержащихся в информационных ресурсах и внешних источниках, добавил представитель ведомства. По его словам, предлагаемая инициатива связана с необходимостью снижения административной нагрузки госпредприятий в условиях трансформации экономики. «С точки зрения системы государственного контроля необходимо минимизировать нагрузку на подконтрольную среду», – уточнили в Минфине.