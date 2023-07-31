Минфин предложил новый метод контроля за бюджетными нарушениями

Минфин предложил новый метод контроля за бюджетными нарушениямиКазначейство будет «тайно» следить за расходованием госсредств с 2025 года
Министерство финансов предложило внедрить упреждающий метод контроля за бюджетными нарушениями, при котором госучреждение не будет предупреждено о проверке, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. По его словам, новая система заработает в России с 2025 г. – наблюдение будет осуществлять казначейство.
Метод представляет собой исследование деятельности объекта контроля и выявление недостатков для предотвращения нарушений в будущем, пояснили в Минфине. По сути, это сбор и анализ данных об объекте контроля, содержащихся в информационных ресурсах и внешних источниках, добавил представитель ведомства. По его словам, предлагаемая инициатива связана с необходимостью снижения административной нагрузки госпредприятий в условиях трансформации экономики. «С точки зрения системы государственного контроля необходимо минимизировать нагрузку на подконтрольную среду», – уточнили в Минфине.