Минфин откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы

Власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, как предписывает бюджетное правило. Об этом «Ведомостям» сообщил знакомый с планами Минфина источник, информацию подтвердил близкий к правительству собеседник. Дополнительные средства от продажи нефти и газа, как ожидается, будут получены в августе, уточнил один из них. Конкретную сумму источник не назвал. Согласно модифицированному правилу, Минфин с помощью ЦБ закупает в фонд национального благосостояния (ФНБ) юани и золото в ситуациях, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. В обратном случае резервы продаются на величину разницы между фактическими поступлениями и «базой».