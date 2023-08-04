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Рабочая сила за полгода возросла на 300 000 человек

Новые ресурсы пока не перекрывают кадрового голода
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

Численность рабочей силы в апреле – июне текущего года составила 75,8 млн человек, сообщил Росстат. Это на 300 000 больше, чем кварталом ранее, когда показатель находился на отметке 75,5 млн. Эксперты считают, что приток сформировался за счет пролонгированного действия пенсионной реформы и приезжих из ЛНР и ДНР.

Однако прирост рабочей силы не снизил дефицит кадров. По данным Росстата, выросла и официально заявленная в службы занятости потребность работодателей в сотрудниках: на июнь 2023 г. им необходимо 2 млн соискателей против 1,9 млн в мае. А зарегистрированный в июне уровень безработицы в 3,1%  – минимальный показатель за всю историю наблюдений. Однако если рассматривать его в региональном разрезе, то данные будут сильно отличаться. Например, в Ингушетии он составляет 27,3%, а в Санкт-Петербурге – 1,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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