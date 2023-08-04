Рабочая сила за полгода возросла на 300 000 человек

Рабочая сила за полгода возросла на 300 000 человекНовые ресурсы пока не перекрывают кадрового голода
Численность рабочей силы в апреле – июне текущего года составила 75,8 млн человек, сообщил Росстат. Это на 300 000 больше, чем кварталом ранее, когда показатель находился на отметке 75,5 млн. Эксперты считают, что приток сформировался за счет пролонгированного действия пенсионной реформы и приезжих из ЛНР и ДНР.
Однако прирост рабочей силы не снизил дефицит кадров. По данным Росстата, выросла и официально заявленная в службы занятости потребность работодателей в сотрудниках: на июнь 2023 г. им необходимо 2 млн соискателей против 1,9 млн в мае. А зарегистрированный в июне уровень безработицы в 3,1% – минимальный показатель за всю историю наблюдений. Однако если рассматривать его в региональном разрезе, то данные будут сильно отличаться. Например, в Ингушетии он составляет 27,3%, а в Санкт-Петербурге – 1,6%.