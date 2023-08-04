Рабочая сила за полгода возросла на 300 000 человек

Однако прирост рабочей силы не снизил дефицит кадров. По данным Росстата, выросла и официально заявленная в службы занятости потребность работодателей в сотрудниках: на июнь 2023 г. им необходимо 2 млн соискателей против 1,9 млн в мае. А зарегистрированный в июне уровень безработицы в 3,1% – минимальный показатель за всю историю наблюдений. Однако если рассматривать его в региональном разрезе, то данные будут сильно отличаться. Например, в Ингушетии он составляет 27,3%, а в Санкт-Петербурге – 1,6%.