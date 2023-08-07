Российская экономика по покупательной способности вновь обогнала немецкую

При этом исследователи присвоили России рейтинг C, указывающий на значительные сомнения авторов в доступной статистической информации. Всем прочим экономикам в топ-10 присвоены более высокие A и B. Также эксперты не ожидают ощутимого роста российской экономики: по их оценкам, ВВП увеличится только на 7,9% к 2030 г. в сравнении с 2022 г. Для сравнения: рост экономики Китая на этом промежутке ожидается на уровне 57,7%, Индии – 55,5%, Турции – 44,3%, Индонезии – 41,1%.