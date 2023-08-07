Российская экономика по покупательной способности вновь обогнала немецкую

Российская экономика по покупательной способности вновь обогнала немецкуюВВП с поправкой на уровень текущих цен составил $5,5 трлн
Российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) стала пятой в мире в 2022 г., оценили World Economics. ВВП России по ППС составил $5,51 трлн. Страна закрепилась в пятерке, эту позицию Россия занимает второй год подряд. Выше в списке расположились Япония ($5,68 трлн), Индия ($15,87 трлн), США ($23,15 трлн) и Китай ($31,56 трлн). ВВП России по покупательной способности, по оценкам экспертов, оказался выше, чем у всех стран в Европе – в том числе Германии ($5,01 трлн), Франции ($3,53 трлн), Великобритании ($3,48 трлн) и Италии ($3,18 трлн).
При этом исследователи присвоили России рейтинг C, указывающий на значительные сомнения авторов в доступной статистической информации. Всем прочим экономикам в топ-10 присвоены более высокие A и B. Также эксперты не ожидают ощутимого роста российской экономики: по их оценкам, ВВП увеличится только на 7,9% к 2030 г. в сравнении с 2022 г. Для сравнения: рост экономики Китая на этом промежутке ожидается на уровне 57,7%, Индии – 55,5%, Турции – 44,3%, Индонезии – 41,1%.