Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Российская экономика по покупательной способности вновь обогнала немецкую

ВВП с поправкой на уровень текущих цен составил $5,5 трлн
Антон Козлов
Закрепление России на пятом месте может быть в значительной мере связано с двумя событиями прошлого года: рекордными доходами от экспорта нефти и природного газа и укреплением курса рубля / Андрей Махонин / Ведомости

Российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) стала пятой в мире в 2022 г., оценили World Economics. ВВП России по ППС составил $5,51 трлн. Страна закрепилась в пятерке, эту позицию Россия занимает второй год подряд. Выше в списке расположились Япония ($5,68 трлн), Индия ($15,87 трлн), США ($23,15 трлн) и Китай ($31,56 трлн). ВВП России по покупательной способности, по оценкам экспертов, оказался выше, чем у всех стран в Европе – в том числе Германии ($5,01 трлн), Франции ($3,53 трлн), Великобритании ($3,48 трлн) и Италии ($3,18 трлн).

При этом исследователи присвоили России рейтинг C, указывающий на значительные сомнения авторов в доступной статистической информации. Всем прочим экономикам в топ-10 присвоены более высокие A и B. Также эксперты не ожидают ощутимого роста российской экономики: по их оценкам, ВВП увеличится только на 7,9% к 2030 г. в сравнении с 2022 г. Для сравнения: рост экономики Китая на этом промежутке ожидается на уровне 57,7%, Индии – 55,5%, Турции – 44,3%, Индонезии – 41,1%.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных