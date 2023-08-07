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Росстату пришлось отложить оценку инфляции с помощью данных онлайн-чеков

В ведомстве решили привлечь IT-компанию для обработки информации о покупках россиян
Анастасия Бойко Роман Романов
Неоднородность данных о покупках россиян затормозила автоматический расчет инфляции с помощью онлайн-чеков / Евгений Разумный / Ведомости

Росстат разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчете инфляции и ведении статистики торговли, следует из информации на сайте госзакупок. Судя по техзаданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники (ККТ), которые Росстату передает ФНС. Срок выполнения задания – с даты заключения контракта до конца 2023 г. Сумма контракта – 20 млн руб. При этом Росстат собирался внедрить новую методику по расчету инфляции с использованием данных онлайн-чеков уже в этом году.

Включение данных из онлайн-чеков в расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) пришлось отложить, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата. Пока данные для расчета ИПЦ ведомство продолжит собирать по старинке – путем обхода торговых точек. Главные проблемы, из-за которых переход к более современному автоматизированному способу оценки инфляции пришлось перенести, – ограниченная открытость информации из-за налоговой тайны и неоднородность данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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