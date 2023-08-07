Росстату пришлось отложить оценку инфляции с помощью данных онлайн-чеков

Росстату пришлось отложить оценку инфляции с помощью данных онлайн-чековВ ведомстве решили привлечь IT-компанию для обработки информации о покупках россиян
Росстат разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчете инфляции и ведении статистики торговли, следует из информации на сайте госзакупок. Судя по техзаданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники (ККТ), которые Росстату передает ФНС. Срок выполнения задания – с даты заключения контракта до конца 2023 г. Сумма контракта – 20 млн руб. При этом Росстат собирался внедрить новую методику по расчету инфляции с использованием данных онлайн-чеков уже в этом году.
Включение данных из онлайн-чеков в расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) пришлось отложить, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата. Пока данные для расчета ИПЦ ведомство продолжит собирать по старинке – путем обхода торговых точек. Главные проблемы, из-за которых переход к более современному автоматизированному способу оценки инфляции пришлось перенести, – ограниченная открытость информации из-за налоговой тайны и неоднородность данных.