Росстату пришлось отложить оценку инфляции с помощью данных онлайн-чеков

Росстат разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчете инфляции и ведении статистики торговли, следует из информации на сайте госзакупок. Судя по техзаданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники (ККТ), которые Росстату передает ФНС. Срок выполнения задания – с даты заключения контракта до конца 2023 г. Сумма контракта – 20 млн руб. При этом Росстат собирался внедрить новую методику по расчету инфляции с использованием данных онлайн-чеков уже в этом году.