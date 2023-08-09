Что изменится для бизнеса в результате частичной приостановки налоговых соглашений

Что изменится для бизнеса в результате частичной приостановки налоговых соглашенийПрезидент заморозил договоры с недружественными странами, но часть льгот сохранилась
Президент Владимир Путин подписал указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. Конкретная причина санкций по отношению к другим юрисдикциям в официальных документах не называется. Согласно тексту указа, потребовались безотлагательные меры «в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации». Инициатива ограничить СИДН со странами Запада появилась в марте 2023 г. на фоне включения Евросоюзом России в так называемый черный список. С предложением тогда выступили Минфин и МИД. Указом Путина соглашения приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ».
В перечень стран, подпавших под заморозку СИДН, вошли почти все страны ЕС (кроме Эстонии и Латвии), США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других. В общей сложности у России было заключено 84 налоговых соглашения, следует из данных Минфина. Список недружественных юрисдикций, который ведет правительство, также шире перечня стран, с которыми решено заморозить СИДН. Но не все юрисдикции, присоединившиеся к антироссийским санкциям, обладают СИДН с Москвой – среди них много офшорных зон, таких как Багамы.