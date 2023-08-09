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Что изменится для бизнеса в результате частичной приостановки налоговых соглашений

Президент заморозил договоры с недружественными странами, но часть льгот сохранилась
Дмитрий Гринкевич Роман Романов
В марте Минфин (на фото слева – глава ведомства Антон Силуанов) предложил президенту ответить на включение России в черный список ЕС. В августе Путин приостановил действие налоговых соглашений с Западом, хотя и не целиком / Алексей Никольский / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. Конкретная причина санкций по отношению к другим юрисдикциям в официальных документах не называется. Согласно тексту указа, потребовались безотлагательные меры «в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации». Инициатива ограничить СИДН со странами Запада появилась в марте 2023 г. на фоне включения Евросоюзом России в так называемый черный список. С предложением тогда выступили Минфин и МИД. Указом Путина соглашения приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ».

В перечень стран, подпавших под заморозку СИДН, вошли почти все страны ЕС (кроме Эстонии и Латвии), США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других. В общей сложности у России было заключено 84 налоговых соглашения, следует из данных Минфина. Список недружественных юрисдикций, который ведет правительство, также шире перечня стран, с которыми решено заморозить СИДН. Но не все юрисдикции, присоединившиеся к антироссийским санкциям, обладают СИДН с Москвой – среди них много офшорных зон, таких как Багамы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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