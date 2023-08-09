Что изменится для бизнеса в результате частичной приостановки налоговых соглашений

В перечень стран, подпавших под заморозку СИДН, вошли почти все страны ЕС (кроме Эстонии и Латвии), США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других. В общей сложности у России было заключено 84 налоговых соглашения, следует из данных Минфина. Список недружественных юрисдикций, который ведет правительство, также шире перечня стран, с которыми решено заморозить СИДН. Но не все юрисдикции, присоединившиеся к антироссийским санкциям, обладают СИДН с Москвой – среди них много офшорных зон, таких как Багамы.