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Прямые иностранные инвестиции в Китай упали до минимума за 25 лет

Иностранные инвесторы бегут из КНР из-за вялого восстановления экономики
Антон Козлов
AFP

Потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай составили $4,9 млрд по итогам апреля – июня 2023 г., следует из данных государственного валютного управления КНР. Это самое низкое за квартал значение за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 г. После того как объемы китайских ПИИ достигли отметки в $101,3 млрд в I квартале 2022 г. (исторический максимум – $105,2 млрд в IV квартале 2013 г.), показатель резко сократился в двух последовавших периодах: до $38,1 млрд в апреле – июне и до $13,1 млрд июле – сентябре. В IV квартале прошлого года прирост ПИИ показал признаки восстановления и составил $27,7 млрд, однако уже в январе – марте 2023 г. он вновь сократился до $20,5 млрд.

Как следует из данных госстатуправления (ГСУ) КНР, индекс PMI в китайской промышленности (составляется на основе опроса менеджеров по закупкам) в июле составил 49,3 пункта после 49 в июле и 48,8 в мае. Значения ниже 50 пунктов свидетельствуют о замедлении производственной активности. На промышленность приходится более 39% китайского ВВП. Охлаждение наблюдается и в непроизводственных секторах: в июле PMI в этой сфере составил 51,5 пункта после 53,2 в июне и 54,5 в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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