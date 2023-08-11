Прямые иностранные инвестиции в Китай упали до минимума за 25 лет

Потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай составили $4,9 млрд по итогам апреля – июня 2023 г., следует из данных государственного валютного управления КНР. Это самое низкое за квартал значение за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 г. После того как объемы китайских ПИИ достигли отметки в $101,3 млрд в I квартале 2022 г. (исторический максимум – $105,2 млрд в IV квартале 2013 г.), показатель резко сократился в двух последовавших периодах: до $38,1 млрд в апреле – июне и до $13,1 млрд июле – сентябре. В IV квартале прошлого года прирост ПИИ показал признаки восстановления и составил $27,7 млрд, однако уже в январе – марте 2023 г. он вновь сократился до $20,5 млрд.