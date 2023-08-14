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Как в ЦБ видят развитие российской и мировой экономики

Траекторию роста в России будут определять внешние условия, полагают в регуляторе
Роман Романов Дмитрий Гринкевич
Александр Вильф / РИА Новости

Центральный банк представил три основных сценария развития российской экономики: «Базовый», «Усиление фрагментации» и «Рисковый». В каждом из вариантов траектория изменений в России в значительной степени зависит от внешних обстоятельств. Ситуация за рубежом, прежде всего в развитых странах, выступает определяющим фактором. Среди основных – скорость фрагментации мировой экономики, инфляция и, как следствие, денежно-кредитная политика в развитых странах, устойчивость развивающихся стран, закредитованных в иностранной валюте, а также изменение геополитической ситуации, прежде всего новые санкции. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» (проект ОНЕГДКП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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