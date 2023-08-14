Как в ЦБ видят развитие российской и мировой экономики

Центральный банк представил три основных сценария развития российской экономики: «Базовый», «Усиление фрагментации» и «Рисковый». В каждом из вариантов траектория изменений в России в значительной степени зависит от внешних обстоятельств. Ситуация за рубежом, прежде всего в развитых странах, выступает определяющим фактором. Среди основных – скорость фрагментации мировой экономики, инфляция и, как следствие, денежно-кредитная политика в развитых странах, устойчивость развивающихся стран, закредитованных в иностранной валюте, а также изменение геополитической ситуации, прежде всего новые санкции. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» (проект ОНЕГДКП).