Реальные доходы в странах ОЭСР восстановились до уровней 2021 года

Реальные располагаемые доходы домохозяйств на душу населения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; объединяет развитые государства) увеличились на 0,9% в I квартале 2023 г. по сравнению с октябрем – декабрем прошлого года, следует из обновленных данных института. Это стало самым высоким значением с I квартала 2021 г. Тогда рост составил 4,9%. Показатель находится в положительной зоне уже третий квартал подряд: в июле – сентябре он увеличился на 0,5%, в октябре – ноябре – на 0,2%. Экономика стран ОЭСР выросла в январе – марте на 0,3%.