Реальные доходы в странах ОЭСР восстановились до уровней 2021 года

Реальные доходы в странах ОЭСР восстановились до уровней 2021 годаПоказатель вырос в I квартале на 0,9%
Реальные располагаемые доходы домохозяйств на душу населения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; объединяет развитые государства) увеличились на 0,9% в I квартале 2023 г. по сравнению с октябрем – декабрем прошлого года, следует из обновленных данных института. Это стало самым высоким значением с I квартала 2021 г. Тогда рост составил 4,9%. Показатель находится в положительной зоне уже третий квартал подряд: в июле – сентябре он увеличился на 0,5%, в октябре – ноябре – на 0,2%. Экономика стран ОЭСР выросла в январе – марте на 0,3%.
Наиболее сильный рост реальных располагаемых доходов продемонстрировали Австрия (на 2,31%), Италия (на 3,3%) и Польша (на 3,5%). Страны демонстрируют увеличение после ощутимого спада кварталом ранее. В октябре – январе реальные доходы в Австрии, Италии и Польше сократились на 10,23, 3,6 и 2,83% соответственно. В ОЭСР выделяют сильный рост показателя и в США. Реальные располагаемые доходы американских домохозяйств на душу населения выросли на 1,7% после спада на 0,3% в октябре – декабре.