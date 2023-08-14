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Реальные доходы в странах ОЭСР восстановились до уровней 2021 года

Показатель вырос в I квартале на 0,9%
Антон Козлов
Рост реальных доходов связан в том числе с замедлением инфляции в странах ОЭСР на фоне ужесточения денежно-кредитной политики / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Реальные располагаемые доходы домохозяйств на душу населения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; объединяет развитые государства) увеличились на 0,9% в I квартале 2023 г. по сравнению с октябрем – декабрем прошлого года, следует из обновленных данных института. Это стало самым высоким значением с I квартала 2021 г. Тогда рост составил 4,9%. Показатель находится в положительной зоне уже третий квартал подряд: в июле – сентябре он увеличился на 0,5%, в октябре – ноябре – на 0,2%. Экономика стран ОЭСР выросла в январе – марте на 0,3%.

Наиболее сильный рост реальных располагаемых доходов продемонстрировали Австрия (на 2,31%), Италия (на 3,3%) и Польша (на 3,5%). Страны демонстрируют увеличение после ощутимого спада кварталом ранее. В октябре – январе реальные доходы в Австрии, Италии и Польше сократились на 10,23, 3,6 и 2,83% соответственно. В ОЭСР выделяют сильный рост показателя и в США. Реальные располагаемые доходы американских домохозяйств на душу населения выросли на 1,7% после спада на 0,3% в октябре – декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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