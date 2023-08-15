Каковы причины девальвации и что будет с рублем

Каковы причины девальвации и что будет с рублемВ ЦБ проведут внеочередное заседание, где повысят ставку как минимум до 10%
В понедельник, 14 августа, власти начали активную, отчасти противоречивую, коммуникацию с рынком на фоне превышения курса доллара отметки 100 руб./$. Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию на регулятора и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике. «В интересах российской экономики сильный рубль», – резюмировал экономист.
ЦБ сначала ответил, что не видит рисков для финансовой стабильности, а затем анонсировал экстренное внеочередное заседание по ключевой ставке. Курс доллара, с утра продолживший стремительное укрепление более чем до 101 руб./$, на фоне объявления о созыве совета директоров регулятора откатился в зону менее 100 руб./$. Рынок ждет повышения ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов, однако большая часть опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают это решение как минимум запоздалым.