Каковы причины девальвации и что будет с рублем

ЦБ сначала ответил, что не видит рисков для финансовой стабильности, а затем анонсировал экстренное внеочередное заседание по ключевой ставке. Курс доллара, с утра продолживший стремительное укрепление более чем до 101 руб./$, на фоне объявления о созыве совета директоров регулятора откатился в зону менее 100 руб./$. Рынок ждет повышения ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов, однако большая часть опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают это решение как минимум запоздалым.