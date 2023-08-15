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Каковы причины девальвации и что будет с рублем

В ЦБ проведут внеочередное заседание, где повысят ставку как минимум до 10%
Дмитрий Гринкевич Екатерина Литова
Курс ожидаемо перевалил за сотню, и власти (Максим Орешкин, опубликовал колонку, Эльвира Набиуллина, созвала совет директоров) наконец включились в борьбу за рубль, хотя пока только на словах / Андрей Гордеев / Ведомости

В понедельник, 14 августа, власти начали активную, отчасти противоречивую, коммуникацию с рынком на фоне превышения курса доллара отметки 100 руб./$. Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию на регулятора и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике. «В интересах российской экономики сильный рубль», – резюмировал экономист.

ЦБ сначала ответил, что не видит рисков для финансовой стабильности, а затем анонсировал экстренное внеочередное заседание по ключевой ставке. Курс доллара, с утра продолживший стремительное укрепление более чем до 101 руб./$, на фоне объявления о созыве совета директоров регулятора откатился в зону менее 100 руб./$. Рынок ждет повышения ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов, однако большая часть опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают это решение как минимум запоздалым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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