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Банк России ужесточает регулирование рынка микрозаймов

ЦБ поменяет расчет резервов, что приведет к незапланированным тратам и давлению на капитал
Наталья Заруцкая
Около половины компаний из основной выборки ЦБ придется увеличить свои разовые и ежемесячные затраты для введения новых регуляторных норм / Максим Стулов / Ведомости

Банк России намерен серьезно пересмотреть требования к расчету резервов на возможные потери для микрофинансовых организаций (МФО), следует из опубликованного 14 августа проекта указания регулятора. Среди последствий – от разового доформирования резервов и роста расходов у существенной доли рынка до нарушения нормативов и требований к капиталу у отдельных игроков, оценил ЦБ в пояснительной записке. Новая редакция указания Банка России, согласно проекту, вступит в силу с 1 октября 2024 г.

Резерв от стоимости

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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