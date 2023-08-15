Банк России ужесточает регулирование рынка микрозаймов

Банк России намерен серьезно пересмотреть требования к расчету резервов на возможные потери для микрофинансовых организаций (МФО), следует из опубликованного 14 августа проекта указания регулятора. Среди последствий – от разового доформирования резервов и роста расходов у существенной доли рынка до нарушения нормативов и требований к капиталу у отдельных игроков, оценил ЦБ в пояснительной записке. Новая редакция указания Банка России, согласно проекту, вступит в силу с 1 октября 2024 г.