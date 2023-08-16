Эксперты ЕЦБ спрогнозировали снижение мирового благосостояния до 15,2% из-за фрагментации

Страны могут разбиться на два блока: Запад – США (Северная Америка, Европа и Австралия) и Восток – Китай (Юго-Восточная Азия, Евразия за исключением Европы, Африка и Южная Америка). Такое деление авторы доклада основывают на схожести голосов, которые страны отдают на Генеральной ассамблее ООН. Также фрагментация может пройти на основе зон свободной торговли (ЗСТ): Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), USMCA (США – Канада – Мексика), Меркосур (единый южноамериканский рынок) и еврозона. Страны, не входящие в эти зоны, в ЕЦБ признаются нейтральными, т. е. они не создают торговых ограничений для других нейтральных экономик. Вероятность такого разделения авторы доклада обосновывают разногласиями, которые возникают между государствами внутри политических блоков.