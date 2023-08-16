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Эксперты ЕЦБ спрогнозировали снижение мирового благосостояния до 15,2% из-за фрагментации

В регуляторе выделили четыре сценария распада глобальной экономики на блоки
Антон Козлов
США и Китай остаются мировыми лидерами по прямым иностранным инвестициям Brian Snyder / Brian Snyder / REUTERS

Разделение мира на противостоящие блоки стран приведет к падению глобального благосостояния, или, иными словами, потребления, на 2,3–15,2% (валовой суммы расходов экономики, Gross national expentiture, GNE), ускорению инфляции на 2,3–12% и снижению реального импорта (общие затраты домохозяйств на импортную продукцию) на 9–44%. Такие оценки привели эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) в докладе «Экономические издержки, связанные с разрывом цепочек поставок». Масштаб проблем будет зависеть от сценария, всего в ЕЦБ выделяют четыре альтернативы.

Страны могут разбиться на два блока: Запад – США (Северная Америка, Европа и Австралия) и Восток – Китай (Юго-Восточная Азия, Евразия за исключением Европы, Африка и Южная Америка). Такое деление авторы доклада основывают на схожести голосов, которые страны отдают на Генеральной ассамблее ООН. Также фрагментация может пройти на основе зон свободной торговли (ЗСТ): Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), USMCA (США – Канада – Мексика), Меркосур (единый южноамериканский рынок) и еврозона. Страны, не входящие в эти зоны, в ЕЦБ признаются нейтральными, т. е. они не создают торговых ограничений для других нейтральных экономик. Вероятность такого разделения авторы доклада обосновывают разногласиями, которые возникают между государствами внутри политических блоков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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