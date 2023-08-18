Минфин предложил программу контроля за ростом госдолга в субъектах

Минфин предложил программу контроля за ростом госдолга в субъектахВедомство беспокоится по поводу возврата казначейских кредитов и качества инвестпроектов
Минфин сформировал проект новой программы защиты региональных бюджетов от роста закредитованности. Ее ключевая цель – снижение рисков избыточного накопления обязательств, связанных с инвестициями, следует из презентации министерства (есть у «Ведомостей»). Ведомство хочет, во-первых, ограничить рост закредитованности, а во-вторых, усилить контроль за инфраструктурными проектами, которые реализуются за счет привлечения долгов.
Минфин уже занимался системным оздоровлением региональных финансов. Но в прошлый раз ведомство опасалось роста обязательств регионов по коммерческим банковским кредитам. Сейчас Минфин беспокоит прежде всего повышение задолженности перед федеральным бюджетом по инвестиционным казначейским кредитам, а также качество проектов, под которые они привлекаются. Кроме этого ведомство видит риски в росте забалансовых обязательств перед бизнесом по концессионным соглашениям и ГЧП, которые, по сути, являются квазигосдолгом.