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Минфин предложил программу контроля за ростом госдолга в субъектах

Ведомство беспокоится по поводу возврата казначейских кредитов и качества инвестпроектов
Евгения Фомина Дмитрий Гринкевич
Минфин начал подозревать, что регионы не собираются отдавать бюджетные кредиты, рассчитывая, что их все равно простят / Игорь Зарембо / РИА Новости

Минфин сформировал проект новой программы защиты региональных бюджетов от роста закредитованности. Ее ключевая цель – снижение рисков избыточного накопления обязательств, связанных с инвестициями, следует из презентации министерства (есть у «Ведомостей»). Ведомство хочет, во-первых, ограничить рост закредитованности, а во-вторых, усилить контроль за инфраструктурными проектами, которые реализуются за счет привлечения долгов.

Минфин уже занимался системным оздоровлением региональных финансов. Но в прошлый раз ведомство опасалось роста обязательств регионов по коммерческим банковским кредитам. Сейчас Минфин беспокоит прежде всего повышение задолженности перед федеральным бюджетом по инвестиционным казначейским кредитам, а также качество проектов, под которые они привлекаются. Кроме этого ведомство видит риски в росте забалансовых обязательств перед бизнесом по концессионным соглашениям и ГЧП, которые, по сути, являются квазигосдолгом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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