Минфин предложил программу контроля за ростом госдолга в субъектах

Минфин уже занимался системным оздоровлением региональных финансов. Но в прошлый раз ведомство опасалось роста обязательств регионов по коммерческим банковским кредитам. Сейчас Минфин беспокоит прежде всего повышение задолженности перед федеральным бюджетом по инвестиционным казначейским кредитам, а также качество проектов, под которые они привлекаются. Кроме этого ведомство видит риски в росте забалансовых обязательств перед бизнесом по концессионным соглашениям и ГЧП, которые, по сути, являются квазигосдолгом.