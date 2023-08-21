Китай включился в защиту своей экономики

Китайская валюта начала слабеть на фоне вышедшей статистики по оттоку иностранного капитала, снижения инвестиций и недостаточного роста производства. В результате государственные банки Китая на прошлой неделе активно продавали доллары за юани на спотовых валютных рынках для спасения курса национальной валюты, сообщило Reuters. Кроме этого комиссия по регулированию рынка ценных бумаг анонсировала ряд других мер для поддержки фондового рынка. В их числе – продление часов торговли на рынках акций и облигаций, стимулирование государственных и крупных частных фирм, зарегистрированных на биржах, к активизации слияний и поглощений, снижение платы за брокерские операции.