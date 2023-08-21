Китай включился в защиту своей экономики

Китай включился в защиту своей экономикиПоддержка потребовалась на фоне бегства инвесторов с рынка акций и ослабления валюты
Власти Китая начали принимать меры для защиты экономики и национальной валюты от бегства западных инвесторов. Народный банк Китая (НБК) поднял фиксированную базовую ставку курса доллар/юань с 7,1768 до 7,1986 (юань не может торговаться на 2% дороже или дешевле фиксированной ставки НБК).
Китайская валюта начала слабеть на фоне вышедшей статистики по оттоку иностранного капитала, снижения инвестиций и недостаточного роста производства. В результате государственные банки Китая на прошлой неделе активно продавали доллары за юани на спотовых валютных рынках для спасения курса национальной валюты, сообщило Reuters. Кроме этого комиссия по регулированию рынка ценных бумаг анонсировала ряд других мер для поддержки фондового рынка. В их числе – продление часов торговли на рынках акций и облигаций, стимулирование государственных и крупных частных фирм, зарегистрированных на биржах, к активизации слияний и поглощений, снижение платы за брокерские операции.