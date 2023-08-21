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Китай включился в защиту своей экономики

Поддержка потребовалась на фоне бегства инвесторов с рынка акций и ослабления валюты
Антон Козлов
Китайская валюта начала слабеть на фоне вышедшей статистики по оттоку иностранного капитала, снижения инвестиций и недостаточного роста производства / Евгений Разумный / Ведомости

Власти Китая начали принимать меры для защиты экономики и национальной валюты от бегства западных инвесторов. Народный банк Китая (НБК) поднял фиксированную базовую ставку курса доллар/юань с 7,1768 до 7,1986 (юань не может торговаться на 2% дороже или дешевле фиксированной ставки НБК).

Китайская валюта начала слабеть на фоне вышедшей статистики по оттоку иностранного капитала, снижения инвестиций и недостаточного роста производства. В результате государственные банки Китая на прошлой неделе активно продавали доллары за юани на спотовых валютных рынках для спасения курса национальной валюты, сообщило Reuters. Кроме этого комиссия по регулированию рынка ценных бумаг анонсировала ряд других мер для поддержки фондового рынка. В их числе – продление часов торговли на рынках акций и облигаций, стимулирование государственных и крупных частных фирм, зарегистрированных на биржах, к активизации слияний и поглощений, снижение платы за брокерские операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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