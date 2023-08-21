Власти не собираются менять бюджетное правило из-за эффекта саморазогрева рубля

Власти не собираются менять бюджетное правило из-за эффекта саморазогрева рубляЭксперты считают, что правило требует серьезной донастройки
Власти не станут отказываться от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который мог приводить к возникновению эффекта саморазогрева рубля. Об этом «Ведомостям» сообщил близкий к правительству источник. Информацию подтвердил знакомый с дискуссией собеседник. Последний источник уточнил, что, хотя менять ключевые параметры правила не нужно, подходы к закупкам валюты в сложной текущей ситуации на валютном рынке можно было бы обсудить.
Решение не производить до конца года закупки валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы на фоне обвала рубля, о котором 9 августа объявил ЦБ, де-факто приостановило действие бюджетного правила в 2023 г. Этот шаг вызвал новый виток обсуждения возможных корректировок правила в экспертной среде. В июне, на ПМЭФ-2023, изменения допустил и министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сообщил в интервью РБК-ТВ. Министр экономического развития Максим Решетников на форуме говорил, что корректировки неизбежны. «Мы все равно к нему [разговору о бюджетном правиле] вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились полтора года назад, мы дальше не пройдем», – отмечал Решетников.