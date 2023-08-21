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Власти не собираются менять бюджетное правило из-за эффекта саморазогрева рубля

Эксперты считают, что правило требует серьезной донастройки
Евгения Фомина Дмитрий Гринкевич
Решение не производить до конца года закупки валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы на фоне обвала рубля, о котором 9 августа объявил ЦБ, де-факто приостановило действие бюджетного правила в 2023 г / Андрей Гордеев / Ведомости

Власти не станут отказываться от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который мог приводить к возникновению эффекта саморазогрева рубля. Об этом «Ведомостям» сообщил близкий к правительству источник. Информацию подтвердил знакомый с дискуссией собеседник. Последний источник уточнил, что, хотя менять ключевые параметры правила не нужно, подходы к закупкам валюты в сложной текущей ситуации на валютном рынке можно было бы обсудить.

Решение не производить до конца года закупки валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы на фоне обвала рубля, о котором 9 августа объявил ЦБ, де-факто приостановило действие бюджетного правила в 2023 г. Этот шаг вызвал новый виток обсуждения возможных корректировок правила в экспертной среде. В июне, на ПМЭФ-2023, изменения допустил и министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сообщил в интервью РБК-ТВ. Министр экономического развития Максим Решетников на форуме говорил, что корректировки неизбежны. «Мы все равно к нему [разговору о бюджетном правиле] вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились полтора года назад, мы дальше не пройдем», – отмечал Решетников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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