Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Эксперты увидели риски голландской болезни в популярных у релокантов странах

Укрепление курсов нацвалют в республиках бывшего СССР происходит из-за потоков капитала из России
Дмитрий Гринкевич
Признаки голландской болезни наиболее ярко выражены в сравнительно небольших экономиках – прежде всего в Армении / Владимир Трефилов / РИА Новости

Соседние с Россией страны на фоне притока релокантов и капитала из РФ начали демонстрировать симптомы так называемой голландской болезни – ситуации, когда укрепление валюты приводит к вытеснению продукции национальных производителей более доступным импортом. На это обратили внимание аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Часть экспертов, опрошенных «Ведомостями», в целом согласились с этой точкой зрения. Но ряд аналитиков не видят оснований фиксировать начало голландской болезни в соседних с Россией странах.

Как правило, возникновение голландской болезни связывают с бурным ростом экспорта какой-либо одной группы товаров, что в конечном счете приводит к потере конкурентоспособности других отраслей. В данном случае речь идет об экспорте услуг, прежде всего финансовых. По мнению экспертов, признаки голландской болезни наиболее ярко выражены в сравнительно небольших экономиках – прежде всего в Армении, но также в таких странах, как Киргизия, Грузия, Казахстан и Туркмения, где на фоне релокации и притока капитала начался бурный рост ВВП с сопутствующим укреплением нацвалюты. Развитие голландской болезни чревато шоками для этих экономик.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных