Эксперты увидели риски голландской болезни в популярных у релокантов странах

Эксперты увидели риски голландской болезни в популярных у релокантов странахУкрепление курсов нацвалют в республиках бывшего СССР происходит из-за потоков капитала из России
Соседние с Россией страны на фоне притока релокантов и капитала из РФ начали демонстрировать симптомы так называемой голландской болезни – ситуации, когда укрепление валюты приводит к вытеснению продукции национальных производителей более доступным импортом. На это обратили внимание аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Часть экспертов, опрошенных «Ведомостями», в целом согласились с этой точкой зрения. Но ряд аналитиков не видят оснований фиксировать начало голландской болезни в соседних с Россией странах.
Как правило, возникновение голландской болезни связывают с бурным ростом экспорта какой-либо одной группы товаров, что в конечном счете приводит к потере конкурентоспособности других отраслей. В данном случае речь идет об экспорте услуг, прежде всего финансовых. По мнению экспертов, признаки голландской болезни наиболее ярко выражены в сравнительно небольших экономиках – прежде всего в Армении, но также в таких странах, как Киргизия, Грузия, Казахстан и Туркмения, где на фоне релокации и притока капитала начался бурный рост ВВП с сопутствующим укреплением нацвалюты. Развитие голландской болезни чревато шоками для этих экономик.