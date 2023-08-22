Эксперты увидели риски голландской болезни в популярных у релокантов странах

Как правило, возникновение голландской болезни связывают с бурным ростом экспорта какой-либо одной группы товаров, что в конечном счете приводит к потере конкурентоспособности других отраслей. В данном случае речь идет об экспорте услуг, прежде всего финансовых. По мнению экспертов, признаки голландской болезни наиболее ярко выражены в сравнительно небольших экономиках – прежде всего в Армении, но также в таких странах, как Киргизия, Грузия, Казахстан и Туркмения, где на фоне релокации и притока капитала начался бурный рост ВВП с сопутствующим укреплением нацвалюты. Развитие голландской болезни чревато шоками для этих экономик.