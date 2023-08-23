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Власти признали роль спекулянтов в обвале рубля

ЦБ думает над механизмами контроля и санкций за спекуляции
Екатерина Литова Дмитрий Гринкевич Артем Кульша
Владимир Путин поручил финансовым властям активнее задействовать свои инструменты и следить за оттоком капитала и спекулятивным спросом на рынках / Сергей Гунеев / ТАСС

Власти всерьез взялись за проблему спекулятивного спроса на валютном рынке. 22 августа президент Владимир Путин заявил, что правительству и Банку России стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках. С начала лета рубль снизился к доллару на 16,3% до 94,3 руб./$ к 22 августа. При этом на пиковых значениях августа, до решения ЦБ поднять ставку, стоимость доллара достигала 101,75 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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