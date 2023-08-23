Власти признали роль спекулянтов в обвале рубля

Власти всерьез взялись за проблему спекулятивного спроса на валютном рынке. 22 августа президент Владимир Путин заявил, что правительству и Банку России стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках. С начала лета рубль снизился к доллару на 16,3% до 94,3 руб./$ к 22 августа. При этом на пиковых значениях августа, до решения ЦБ поднять ставку, стоимость доллара достигала 101,75 руб./$.