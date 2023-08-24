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Для кого власти решили смягчить условия выплаты дивидендов за рубеж

Резиденты недружественных стран смогут получить деньги в обмен на инвестиции
Анастасия Бойко Екатерина Литова
Выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям не несет рисков для инфляции и повысит инвестиционную привлекательность российской экономики / Максим Стулов / Ведомости

Минфин и Банк России смягчили условия для перевода дивидендов резидентам недружественных стран. Выплаты могут производиться без ограничений при условии капиталовложений в российскую экономику. Такое решение приняла подкомиссия по иностранным инвестициям, сообщил Минфин. Размер дивидендов не должен превышать капвложений, следует из выписки решения подкомиссии за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева.

Учитываться будут инвестиции в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 г. – речь идет о расширении объема производства и развитии новых технологий. При этом для распределения прибыли все равно нужно будет одобрение подкомиссии, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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