Для кого власти решили смягчить условия выплаты дивидендов за рубеж

Для кого власти решили смягчить условия выплаты дивидендов за рубежРезиденты недружественных стран смогут получить деньги в обмен на инвестиции
Минфин и Банк России смягчили условия для перевода дивидендов резидентам недружественных стран. Выплаты могут производиться без ограничений при условии капиталовложений в российскую экономику. Такое решение приняла подкомиссия по иностранным инвестициям, сообщил Минфин. Размер дивидендов не должен превышать капвложений, следует из выписки решения подкомиссии за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева.
Учитываться будут инвестиции в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 г. – речь идет о расширении объема производства и развитии новых технологий. При этом для распределения прибыли все равно нужно будет одобрение подкомиссии, следует из документа.
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