Почему ЦБ Турции третий раз подряд поднял ставку – теперь до 25%Эксперты ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики
Центральный банк Турции на заседании в четверг объявил о повышении ключевой ставки сразу на 750 базисных пунктов – до 25%. Решение регулятора превзошло прогнозы экспертов, которые ждали более умеренного повышения – до 20%, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg. Это третье подряд повышение ставки в стране. В июне ЦБ Турции принял решение увеличить ее – впервые с марта 2021 г. – с 8,5 до 15%, в июле – до 17,5%. Смена курса в денежно-кредитной политике (ДКП) в Турции произошла после назначения на пост председателя ЦБ Хафизе Гайе Эркан.
Турецкая лира позитивно отреагировала на решение, показав рост в 5%. Вслед за национальной валютой на 6% выросла Стамбульская фондовая биржа. Тем не менее инфляция все еще превышает и процентную ставку, и одобренный ЦБ таргет в 5%. В июле она составила 47,83% в годовом выражении после 38,21% в июне. Так инфляция отреагировала на повышение ключевой ставки и жесткие сигналы ЦБ.