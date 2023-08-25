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Почему ЦБ Турции третий раз подряд поднял ставку – теперь до 25%

Эксперты ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики
Роман Романов Наталья Заруцкая
Национальная валюта укрепляется к доллару благодаря тому, что ЦБ наконец выбрал более решительный шаг, чем ожидал рынок / Getty Images

Центральный банк Турции на заседании в четверг объявил о повышении ключевой ставки сразу на 750 базисных пунктов – до 25%. Решение регулятора превзошло прогнозы экспертов, которые ждали более умеренного повышения – до 20%, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg. Это третье подряд повышение ставки в стране. В июне ЦБ Турции принял решение увеличить ее – впервые с марта 2021 г. – с 8,5 до 15%, в июле – до 17,5%. Смена курса в денежно-кредитной политике (ДКП) в Турции произошла после назначения на пост председателя ЦБ Хафизе Гайе Эркан.

Турецкая лира позитивно отреагировала на решение, показав рост в 5%. Вслед за национальной валютой на 6% выросла Стамбульская фондовая биржа. Тем не менее инфляция все еще превышает и процентную ставку, и одобренный ЦБ таргет в 5%. В июле она составила 47,83% в годовом выражении после 38,21% в июне. Так инфляция отреагировала на повышение ключевой ставки и жесткие сигналы ЦБ.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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