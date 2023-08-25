Почему ЦБ Турции третий раз подряд поднял ставку – теперь до 25%

Центральный банк Турции на заседании в четверг объявил о повышении ключевой ставки сразу на 750 базисных пунктов – до 25%. Решение регулятора превзошло прогнозы экспертов, которые ждали более умеренного повышения – до 20%, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg. Это третье подряд повышение ставки в стране. В июне ЦБ Турции принял решение увеличить ее – впервые с марта 2021 г. – с 8,5 до 15%, в июле – до 17,5%. Смена курса в денежно-кредитной политике (ДКП) в Турции произошла после назначения на пост председателя ЦБ Хафизе Гайе Эркан.