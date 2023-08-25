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Мишустин призвал ЕАЭС стать самодостаточным макрорегионом

Для этого странам союза надо преодолеть политический страх
Дмитрий Гринкевич
Если страны ЕАЭС преодолеют политический страх нарушить западные санкции, то макрорегион сможет стать самодостаточным / Дмитрий Астахов / ТАСС

Премьеры стран ЕАЭС 24 августа в Ереване обсудили подготовку программных документов, от которых во многом будет зависеть, останется ли союз исключительно торговым или начнет интенсивнее перерастать в экономический. На конец года назначено заседание Высшего Евразийского экономического совета, где должна быть принята стратегия на перспективу до 2030 и до 2045 гг. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании межправительственного совета, заявил, что ЕАЭС должен наконец стать «самодостаточным регионом».

«Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. И остается открытым для новых партнеров», – считает премьер. Помимо традиционной для ЕАЭС интеграции топливного и продовольственного рынков, подчеркнул Мишустин, на первый план выходят вопросы технологического суверенитета, а также финансового регулирования.

Уже сейчас большинство взаимных расчетов проходит в национальных валютах, а к системе передачи финансовых сообщений Банка России подключено 80% банков государств «пятерки», напомнил премьер. «Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство. Внедрять евразийскую систему рейтингов. Таким образом мы улучшим инвестиционный климат и повысим безопасность расчетов и устойчивость наших экономик», – заявил Мишустин.

Российская сторона на публичных встречах первых лиц стран ЕАЭС традиционно выступает достаточно сдержанно, не навязывая другим участникам союза свою повестку. Но премьер Белоруссии Роман Головченко в довольно экспрессивном докладе обозначил принципиальные для обеих стран темы, которые не стал упоминать Мишустин. Промышленная кооперация и трансферт технологий в таких сферах, как микроэлектроника, машиностроение, станкостроение, фармпродукция и т. д., пока «буксует в бюрократических механизмах и отсутствии явной воли к наполнению этих деклараций практическими мероприятиями», – заявил Головченко. Он уверен, что, если не перестать «растопыривать пальцы», союз не сможет выйти за рамки хотя и успешного, но  исключительно торгового объединения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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