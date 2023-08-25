Мишустин призвал ЕАЭС стать самодостаточным макрорегионом

Российская сторона на публичных встречах первых лиц стран ЕАЭС традиционно выступает достаточно сдержанно, не навязывая другим участникам союза свою повестку. Но премьер Белоруссии Роман Головченко в довольно экспрессивном докладе обозначил принципиальные для обеих стран темы, которые не стал упоминать Мишустин. Промышленная кооперация и трансферт технологий в таких сферах, как микроэлектроника, машиностроение, станкостроение, фармпродукция и т. д., пока «буксует в бюрократических механизмах и отсутствии явной воли к наполнению этих деклараций практическими мероприятиями», – заявил Головченко. Он уверен, что, если не перестать «растопыривать пальцы», союз не сможет выйти за рамки хотя и успешного, но исключительно торгового объединения.