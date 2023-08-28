Экспортеры нефти могут попасть под «ножницы Кудрина» в связи с волатильностью курса

Экспортеры нефти могут попасть под «ножницы Кудрина» в связи с волатильностью курсаИз-за лага между поступлением выручки, начислением и уплатой налогов им придется продавать больше валюты
Экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с «ножницами Кудрина» – фискальным «трюком», возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления. Появления такого эффекта ожидают опрошенные «Ведомостями» эксперты, их прогноз подтверждают источники «Ведомостей».
Термин появился в середине 2000-х гг., когда Алексей Кудрин руководил Министерством финансов: именно при нем график расчетов с бюджетом был систематизирован таким образом, чтобы сумма текущих платежей начислялась исходя из предшествующей конъюнктуры. Иными словами, налог, уплачиваемый сегодня, рассчитывался по таким параметрам, как, например, цена нефти и курс рубля, по состоянию на вчера. Экспортеры недоплачивают налоги, когда цены на нефть растут или рубль ослабляется, и переплачивают их в противоположной ситуации.