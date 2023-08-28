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Экспортеры нефти могут попасть под «ножницы Кудрина» в связи с волатильностью курса

Из-за лага между поступлением выручки, начислением и уплатой налогов им придется продавать больше валюты
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич Евгения Фомина
При получении выручки от экспорта в $1 млрд, что в рублевом выражении составляет 100 млрд, сумма начисленных в нацвалюте налогов может оказаться на уровне 50 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с «ножницами Кудрина» – фискальным «трюком», возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления. Появления такого эффекта ожидают опрошенные «Ведомостями» эксперты, их прогноз подтверждают источники «Ведомостей».

Термин появился в середине 2000-х гг., когда Алексей Кудрин руководил Министерством финансов: именно при нем график расчетов с бюджетом был систематизирован таким образом, чтобы сумма текущих платежей начислялась исходя из предшествующей конъюнктуры. Иными словами, налог, уплачиваемый сегодня, рассчитывался по таким параметрам, как, например, цена нефти и курс рубля, по состоянию на вчера. Экспортеры недоплачивают налоги, когда цены на нефть растут или рубль ослабляется, и переплачивают их в противоположной ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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