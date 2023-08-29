Торговля России с Индией продолжает быстро расти

Почти весь рост товарооборота вызван увеличением экспорта из России в Индию. В первом полугодии ввоз российских товаров в Индию вырос в 3 раза до $31,5 млрд, из которых на долю нефти и нефтепродуктов пришлось $25,2 млрд. Ввоз индийских товаров в Россию тоже вырос в 1,7 раза, но до уровня всего лишь $1,9 млрд. Главной статьей индийского экспорта стали лекарства, закупки которых за шесть месяцев 2023 г. составили $184 млн. Таким образом, огромный торговый дефицит Индии с Россией, возникший после начала СВО в начале 2022 г. из-за переориентации поставок российской нефти из Европы, продолжил расти. Он увеличился практически идентично росту товарооборота более чем в 3 раза, составив свыше $29 млрд.