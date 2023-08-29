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Торговля России с Индией продолжает быстро расти

При этом сохраняется огромный дисбаланс в пользу РФ и проблемы с использованием рупий
Илья Лакстыгал
ARUN SANKAR / AFP

Товарооборот России и Индии вырос в первом полугодии 2023 г. почти в 2,9 раза до $33,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. ($11,5 млрд). Он приблизился к объему товарооборота за весь прошлый год ($35 млрд). Это следует из опубликованных 28 августа данных министерства торговли Индии.

Почти весь рост товарооборота вызван увеличением экспорта из России в Индию. В первом полугодии ввоз российских товаров в Индию вырос в 3 раза до $31,5 млрд, из которых на долю нефти и нефтепродуктов пришлось $25,2 млрд. Ввоз индийских товаров в Россию тоже вырос в 1,7 раза, но до уровня всего лишь $1,9 млрд. Главной статьей индийского экспорта стали лекарства, закупки которых за шесть месяцев 2023 г. составили $184 млн. Таким образом, огромный торговый дефицит Индии с Россией, возникший после начала СВО в начале 2022 г. из-за переориентации поставок российской нефти из Европы, продолжил расти. Он увеличился практически идентично росту товарооборота более чем в 3 раза, составив свыше $29 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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