Регионы подготовили программы стимулирования рождаемости

Регионы разработали программы повышения рождаемости – «Ведомости» выяснили их детали. Данные предоставили 16 субъектов: Свердловская, Брянская, Калужская, Челябинская, Воронежская, Орловская, Ульяновская, Курская, Тюменская, Ярославская и Тверская области, Пермский, Красноярский и Алтайский край, а также Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Меры, которые должны на уровне субъектов содействовать росту рождаемости, можно разделить на пять блоков: