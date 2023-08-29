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Регионы подготовили программы стимулирования рождаемости

Среди них разовые выплаты, помощь с жильем и сексуальная грамотность
Ярослава Костенко
Практически все опрошенные субъекты России предоставляют семьям материнский капитал – он варьируется от 50 000 до 200 000 руб. / Наталия Федосенко / ТАСС

Регионы разработали программы повышения рождаемости – «Ведомости» выяснили их детали. Данные предоставили 16 субъектов: Свердловская, Брянская, Калужская, Челябинская, Воронежская, Орловская, Ульяновская, Курская, Тюменская, Ярославская и Тверская области, Пермский, Красноярский и Алтайский край, а также Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Меры, которые должны на уровне субъектов содействовать росту рождаемости, можно разделить на пять блоков:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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