Эксперты оценили дополнительные платежи экономики из-за роста ставки

Рост ключевой ставки на 3,5% – с 8,5 до 12% – увеличит расходы государства и нефинансовых компаний на порядка 100 млрд руб. в месяц, оценил директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Прежде всего за счет роста платежей по займам с плавающими ставками, а также из-за рефинансирования подошедшего к погашению долга, пояснил он. Если сравнивать с уровнем ключевой до первого за долгое время повышения в июле (тогда ЦБ повысил ставку с 7,5 до 8,5%), расходы были бы еще примерно на 35 млрд больше. По словам Куликова, из этой суммы более 80% прироста процентных расходов приходится на долг компаний, остальное – на государство. Показатель в 100 млрд не постоянен от месяцу к месяцу и со временем будет скорее расти, так как все большая часть короткого по срокам погашения долга рефинансируется по новым длинным ставкам, поясняет эксперт. «Перенос коротких ставок в длинные неполный, но все же существует», – подчеркнул эксперт.