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Эксперты оценили дополнительные платежи экономики из-за роста ставки

Расходы на выплату процентов повысятся на 100–150 млрд рублей в месяц
Анастасия Бойко Екатерина Литова Роман Романов
Евгений Разумный / Ведомости

Дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание долга (кредиты и облигации) составят в среднем 100–150 млрд руб. в месяц на фоне повышения ключевой ставки до 12%, оценили опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большая часть – от 80 млрд до 100 млрд – придется на корпоративные займы с плавающей ставкой. Для государства процентный риск реализовался по гособлигациям с плавающим купоном (ОФЗ-ПК, или флоатеры, купонный доход по которым привязан к ставке RUONIA), помимо этого также вырастут расходы на субсидирование ставки по льготным кредитным программам (ипотека, кредиты МСП и т. д.).

Рост ключевой ставки на 3,5% – с 8,5 до 12% – увеличит расходы государства и нефинансовых компаний на порядка 100 млрд руб. в месяц, оценил директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Прежде всего за счет роста платежей по займам с плавающими ставками, а также из-за рефинансирования подошедшего к погашению долга, пояснил он. Если сравнивать с уровнем ключевой до первого за долгое время повышения в июле (тогда ЦБ повысил ставку с 7,5 до 8,5%), расходы были бы еще примерно на 35 млрд больше. По словам Куликова, из этой суммы более 80% прироста процентных расходов приходится на долг компаний, остальное – на государство. Показатель в 100 млрд не постоянен от месяцу к месяцу и со временем будет скорее расти, так как все большая часть короткого по срокам погашения долга рефинансируется по новым длинным ставкам, поясняет эксперт. «Перенос коротких ставок в длинные неполный, но все же существует», – подчеркнул эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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