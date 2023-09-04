Стоит ли ждать новых валютных ограничений

Многие опасаются оттока капитала, т. е. перекоса предпочтений экономических агентов в пользу накоплений в иностранных активах, в том числе валютных вкладов внутри России, указала Набиуллина. По ее словам, валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических субъектов, которые с большим трудом находят способы расчетов и ведения экспортной деятельности. «Мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать эффекта, которого от нее ждут», – сообщила позже председатель ЦБ в кулуарах. Это связано с тем, что значительную часть выручки экспортеры уже получают в рублях. Кроме того, если компания продает часть валютной выручки, она «уже может ее на следующий день обратно выкупить, а значит, баланс спроса и предложения не меняется на рынке».