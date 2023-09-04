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Стоит ли ждать новых валютных ограничений

Минфин с ЦБ ищут по этой теме компромисс
Анастасия Бойко
Пресс-служба ЦБ

Минфин выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Банк России, сообщил 1 сентября министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Минфин и ЦБ ищут консенсус в этом вопросе, отметил Силуанов. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, должны оставаться такие меры валютного контроля, которые носят зеркальный, ответный характер по отношению к антироссийским ограничениям.

Многие опасаются оттока капитала, т. е. перекоса предпочтений экономических агентов в пользу накоплений в иностранных активах, в том числе валютных вкладов внутри России, указала Набиуллина. По ее словам, валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических субъектов, которые с большим трудом находят способы расчетов и ведения экспортной деятельности. «Мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать эффекта, которого от нее ждут», – сообщила позже председатель ЦБ в кулуарах. Это связано с тем, что значительную часть выручки экспортеры уже получают в рублях. Кроме того, если компания продает часть валютной выручки, она «уже может ее на следующий день обратно выкупить, а значит, баланс спроса и предложения не меняется на рынке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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