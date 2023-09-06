В Европе вновь заговорили о близкой стагфляции

Западные эксперты все чаще стали высказывать опасения относительно рисков наступления стагфляции в экономике еврозоны, когда ВВП замедляется на фоне высокого инфляционного давления. Такую озабоченность выразил, в частности, совет управляющих ЕЦБ, следует из опубликованного 31 августа протокола заседания регулятора по ключевой ставке в июле. «Ввиду повышенных прогнозов инфляции и слабых прогнозов роста ВВП возникают опасения того, что экономика, возможно, входит в фазу стагфляции», – сообщается в документе. В последний раз развитие европейской экономики по стагфляционному сценарию обозначалось как один из рисков для европейских инвесторов год назад, на заседании ЕЦБ в июле 2022 г.