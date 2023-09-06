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В Европе вновь заговорили о близкой стагфляции

Рост цен в сочетании с вялой динамикой ВВП обеспокоили ЕЦБ
Антон Козлов
ANTOINE BOUREAU / Hans Lucas via AFP

Западные эксперты все чаще стали высказывать опасения относительно рисков наступления стагфляции в экономике еврозоны, когда ВВП замедляется на фоне высокого инфляционного давления. Такую озабоченность выразил, в частности, совет управляющих ЕЦБ, следует из опубликованного 31 августа протокола заседания регулятора по ключевой ставке в июле. «Ввиду повышенных прогнозов инфляции и слабых прогнозов роста ВВП возникают опасения того, что экономика, возможно, входит в фазу стагфляции», – сообщается в документе. В последний раз развитие европейской экономики по стагфляционному сценарию обозначалось как один из рисков для европейских инвесторов год назад, на заседании ЕЦБ в июле 2022 г.

О риске возникновения стагфляции в европейской экономике в конце августа предупредили и эксперты Deutsche Bank: «Большие опасения вызывает то, что прогнозы по Европе становятся все более стагфляционными на фоне того, что инфляция остается устойчивой, а признаков роста очень немного».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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