Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Как рекордно низкая безработица повлияла на экономику

В Минэке констатировали риски для экономической активности из-за дефицита кадров
Ярослава Костенко
Безработица находится на дне, считают в ИНП РАН. Скоро она от него оттолкнется / Евгений Биятов / РИА Новости

Аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны, заявил 6 сентября министр экономического развития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов. «Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% – все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс», – сказал он. Министр отметил, что дефицит кадров – и количественный, и качественный – является «серьезным системным вызовом».

Уровень безработицы в июле этого года вновь обновил рекорд и составил 3% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован месяцем ранее. Более половины (60%) российских работодателей, опрошенных Банком России в августе, заявили о нехватке сотрудников, говорится в свежем докладе регулятора «Региональная экономика». При этом 75% компаний стараются решить проблему, повышая зарплаты сотрудникам, следует из документа. Эксперты называют рост оплаты труда проинфляционным риском и серьезным вызовом для страны.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных