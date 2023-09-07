Как рекордно низкая безработица повлияла на экономику

Уровень безработицы в июле этого года вновь обновил рекорд и составил 3% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован месяцем ранее. Более половины (60%) российских работодателей, опрошенных Банком России в августе, заявили о нехватке сотрудников, говорится в свежем докладе регулятора «Региональная экономика». При этом 75% компаний стараются решить проблему, повышая зарплаты сотрудникам, следует из документа. Эксперты называют рост оплаты труда проинфляционным риском и серьезным вызовом для страны.