Торговля между Россией и Индией может приносить дополнительно $90 млрд в год

Рост произойдет преимущественно за счет увеличения экспорта российской сырой нефти, нефтепродуктов, угля и удобрений, ранее направлявшихся в Европу. Отмечается, что в прошлом году, когда экономические связи России с партнерами на Западе оказались разорваны, российские торговые потоки направились в другие регионы. Это существенно повлияло на объемы российско-индийской торговли, которые в 2022 г. увеличились более чем втрое к предыдущему году, достигнув рекордных $39 млрд. Для сравнения: в 2021 г. этот показатель составлял лишь $12 млрд.