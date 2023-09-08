Торговля между Россией и Индией может приносить дополнительно $90 млрд в год

Торговля между Россией и Индией может приносить дополнительно $90 млрд в годОдним из условий роста ее объемов является развитие транспортного коридора Север – Юг
Торговля между Индией и Россией к 2030 г. может приносить дополнительную выручку обеим странам в размере $90 млрд в год. Такие расчеты приводят авторы исследования «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России), с которым ознакомились «Ведомости».
Рост произойдет преимущественно за счет увеличения экспорта российской сырой нефти, нефтепродуктов, угля и удобрений, ранее направлявшихся в Европу. Отмечается, что в прошлом году, когда экономические связи России с партнерами на Западе оказались разорваны, российские торговые потоки направились в другие регионы. Это существенно повлияло на объемы российско-индийской торговли, которые в 2022 г. увеличились более чем втрое к предыдущему году, достигнув рекордных $39 млрд. Для сравнения: в 2021 г. этот показатель составлял лишь $12 млрд.