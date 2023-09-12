Мнение бизнеса и властей о тренде на национализацию

Костин также усомнился, что национализация активов принимает массовый характер. В то же время он выразил озабоченность. «Конечно, если это будет системный характер носить, это будет не очень хорошо, <...> как всегда бывает, каждый конкретный случай сложен тем, что нужно владеть материалом, чтобы дать оценку ситуации. Мы за то, чтобы бизнес спокойно работал, это очень важно, их надо успокоить», – сказал он.