Мнение бизнеса и властей о тренде на национализацию

Мнение бизнеса и властей о тренде на национализациюГлавное из заявлений Орешкина, Грефа, Решетникова и Костина
Российский бизнес и представители власти на Восточном экономическом форуме уже сделали много заявлений о пути национализации, которым в последнее время идет российская экономика: за прошедший год Генпрокуратура возбудила и выиграла не одно дело об изъятии частных компаний в пользу государства. Ключевые высказывания – в подборке «Ведомостей».
Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин
Государство в лице чиновников является «не очень хорошим собственником», заявил помощник президента. «Предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное – не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит».
Таким образом Орешкин оценил иски Генпрокуратуры об изъятии частных активов в случае обнаружения нарушений. Помощник президента подчеркнул, что управление активами должно быть «на местах», чтобы у руководителей была мотивация сделать предприятие «высокоприбыльным» для большего заработка и возможности инвестирования в новые проекты.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф
Греф напомнил о важности защиты прокуратурой интересов бизнеса. Сегодня в российской экономике складывается тренд на национализацию, считает предправления Сбербанка. «Мы видим большое количество исков со стороны прокуратуры по историческим сделкам, где, собственно говоря, и срок исковой давности, и срок приобретательской давности давно прошли».
По словам Грефа, любая рыночная экономика зиждется на двух столпах – незыблемости права собственности и стабильности хозяйственного оборота. Он отметил, что эти базовые правила нарушаются, из-за чего снижается привлекательность российской экономики для инвестиций. В результате капитал утекает за рубеж, заключил Греф.
Глава Сбербанка подчеркнул, что Генпрокуратура «должна защищать интересы бизнеса в такой же мере, в какой интересы государства». Он напомнил, что Россия уже проходила «цену нерыночной экономики», и указал на ситуацию в странах, которые существуют с такой экономикой.
Министр экономического развития Максим Решетников
Решетников предупредил, что пересмотр итогов приватизации «может демотивировать» бизнес. «Это путь в никуда, и он очень многих демотивирует, и очень многие начинают задаваться вопросом, а где те красные линии», – считает министр.
Комментируя требование Генпрокуратуры передать ряд частных компаний государству, он заявил, что можно «долго ковыряться в прошлом», чтобы разобраться, все ли было сделано верно с точки зрения закона. Однако, продолжил Решетников, сложившаяся ситуация является «зоной риска», поскольку в такие моменты «красные линии» для предпринимателей не видны. Он также указал на «незыблемость прав собственности».
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
«На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников», – отметил глава РСПП. По мнению Шохина, в выигрышном положении в итоге оказались те, кто в 1990-е гг. «откэшился», а в худшем – финальный собственник.
Он добавил, что есть вопросы и к определению новых собственников национализированных активов. Шохин задался вопросом, передается ли такая компания в доверительное управление «правильным людям, “хорошим” предпринимателям из какого-то круга» или выставляется на приватизацию.
Действия прокуратуры он назвал «не лучшим способом решения вопроса». По словам Шохина, бизнес «плохо реагирует» на планы национализации, поскольку «никто не знает, кто в очереди может быть следующим».
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач
В то же время Клепач не видит тенденцию к национализации экономики в России. «Не думаю, что есть реальная угроза <...> выхода на системную национализацию. У нас и так очень большой сектор госкомпаний и компаний, которые находятся под контролем государства, – пояснил он.
В то же время можно говорить о том, что госкомпании или корпорации с госучастием расширяют свою деятельность, отметил главный экономист ВЭБ.РФ. Он допустил, что ситуация с такими сегментами, как портовая логистическая инфраструктура, где также есть элементы национализации, является скорее временной.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин
Костин также усомнился, что национализация активов принимает массовый характер. В то же время он выразил озабоченность. «Конечно, если это будет системный характер носить, это будет не очень хорошо, <...> как всегда бывает, каждый конкретный случай сложен тем, что нужно владеть материалом, чтобы дать оценку ситуации. Мы за то, чтобы бизнес спокойно работал, это очень важно, их надо успокоить», – сказал он.
Глава ВТБ предложил провести встречу президента РФ Владимира Путина с бизнесом и главой РСПП Александром Шохиным при участии Генпрокуратуры. По его словам, это позволит высказать «взаимные озабоченности», четко дать разъяснения по претензиям прокуратуры, а также при содействии экспертов «починить» действие того или иного закона. Костин выразил мнение, что «законы трактуются несколько по-другому», чем их понимает бизнес.