Есть ли тренд на национализацию в российской экономике

Представители власти и бизнеса на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) запустили бурную дискуссию о том, идет ли в стране «деприватизация», она же национализация. Обсуждение стартовало на фоне исков Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства, которые начали приобретать массовый характер. Повестку национализации прокомментировали в том числе президент России Владимир Путин и его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, главы госбанков Герман Греф и Андрей Костин, а также президент РСПП Александр Шохин. Путин в ходе своего выступления заверил, что никакой деприватизации, которой опасается бизнес, не будет. По словам главы государства, работа Генпрокуратуры по отдельным направлениям не связана с какими-то системными решениями властей.