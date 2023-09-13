Есть ли тренд на национализацию в российской экономике

Есть ли тренд на национализацию в российской экономикеПредставители власти заверяют, что такой угрозы нет, бизнес же высказывает опасения
Представители власти и бизнеса на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) запустили бурную дискуссию о том, идет ли в стране «деприватизация», она же национализация. Обсуждение стартовало на фоне исков Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства, которые начали приобретать массовый характер. Повестку национализации прокомментировали в том числе президент России Владимир Путин и его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, главы госбанков Герман Греф и Андрей Костин, а также президент РСПП Александр Шохин. Путин в ходе своего выступления заверил, что никакой деприватизации, которой опасается бизнес, не будет. По словам главы государства, работа Генпрокуратуры по отдельным направлениям не связана с какими-то системными решениями властей.
Российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно – сохраняет рабочие коллективы, налаживает новые логистические цепочки, проявляет активность, подчеркнул президент. «Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса, молодого класса бизнесменов. Это тоже правда. Но никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизацией», – указал он.