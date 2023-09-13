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Есть ли тренд на национализацию в российской экономике

Представители власти заверяют, что такой угрозы нет, бизнес же высказывает опасения
Анастасия Бойко Софья Шелудченко
Владимир Путин в ходе своего выступления во Владивостоке заверил, что никакой деприватизации, которой опасается бизнес, не будет / Андрей Гордеев / Ведомости

Представители власти и бизнеса на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) запустили бурную дискуссию о том, идет ли в стране «деприватизация», она же национализация. Обсуждение стартовало на фоне исков Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства, которые начали приобретать массовый характер. Повестку национализации прокомментировали в том числе президент России Владимир Путин и его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, главы госбанков Герман Греф и Андрей Костин, а также президент РСПП Александр Шохин. Путин в ходе своего выступления заверил, что никакой деприватизации, которой опасается бизнес, не будет. По словам главы государства, работа Генпрокуратуры по отдельным направлениям не связана с какими-то системными решениями властей.

Российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно – сохраняет рабочие коллективы, налаживает новые логистические цепочки, проявляет активность, подчеркнул президент. «Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса, молодого класса бизнесменов. Это тоже правда. Но никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизацией», – указал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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