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Аналитики прогнозируют еще одно повышение ставки ЕЦБ до конца года

Рост цен на топливо может спровоцировать дальнейшее ужесточение ДКП
Антон Козлов
ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP

До конца года Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличит три базовые ставки еще как минимум на 0,25 п. п. К такому выводу пришло большинство (10 из 11) опрошенных «Ведомостями» экспертов. Основными причинами продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) они называют инфляцию, которая закрепилась в августе на отметке 5,3%, и продолжающийся рост мировых цен на энергоносители. Четверо экспертов считают, что повышение ставок произойдет уже на заседании 14 сентября, двое полагают, что регулятор сохранит их на текущем уровне и увеличит на 0,25 п. п. уже в октябре. Один аналитик допускает, что в текущем году повышение может произойти дважды и ставка по основным операциям финансирования достигнет 4,75% к концу декабря – против текущих 4,25%. Еще четыре эксперта затруднились с ответом о сроках повышения ставки.

По итогам заседания 27 июля ЕЦБ повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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