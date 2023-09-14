Аналитики прогнозируют еще одно повышение ставки ЕЦБ до конца года

До конца года Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличит три базовые ставки еще как минимум на 0,25 п. п. К такому выводу пришло большинство (10 из 11) опрошенных «Ведомостями» экспертов. Основными причинами продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) они называют инфляцию, которая закрепилась в августе на отметке 5,3%, и продолжающийся рост мировых цен на энергоносители. Четверо экспертов считают, что повышение ставок произойдет уже на заседании 14 сентября, двое полагают, что регулятор сохранит их на текущем уровне и увеличит на 0,25 п. п. уже в октябре. Один аналитик допускает, что в текущем году повышение может произойти дважды и ставка по основным операциям финансирования достигнет 4,75% к концу декабря – против текущих 4,25%. Еще четыре эксперта затруднились с ответом о сроках повышения ставки.