Аналитики прогнозируют еще одно повышение ставки ЕЦБ до конца года

Аналитики прогнозируют еще одно повышение ставки ЕЦБ до конца годаРост цен на топливо может спровоцировать дальнейшее ужесточение ДКП
До конца года Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличит три базовые ставки еще как минимум на 0,25 п. п. К такому выводу пришло большинство (10 из 11) опрошенных «Ведомостями» экспертов. Основными причинами продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) они называют инфляцию, которая закрепилась в августе на отметке 5,3%, и продолжающийся рост мировых цен на энергоносители. Четверо экспертов считают, что повышение ставок произойдет уже на заседании 14 сентября, двое полагают, что регулятор сохранит их на текущем уровне и увеличит на 0,25 п. п. уже в октябре. Один аналитик допускает, что в текущем году повышение может произойти дважды и ставка по основным операциям финансирования достигнет 4,75% к концу декабря – против текущих 4,25%. Еще четыре эксперта затруднились с ответом о сроках повышения ставки.
По итогам заседания 27 июля ЕЦБ повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.