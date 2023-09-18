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ЦБ считает административные меры валютного контроля малоэффективными

Среди негативных последствий – рост цен на активы внутри страны и «пузыри» на финансовых рынках
Наталья Заруцкая Анастасия Бойко
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает повышение привлекательности рублевых депозитов и стимулирование продажи экспортной выручки для оплаты текущих расходов эффективными экономическими мерами / Максим Стулов / Ведомости

Оказывать влияние на потоки капитала и курс рубля лучше не административными, а экономическими мерами: прямой контроль эффективен только ограниченное время, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 сентября. Эффективными экономическими мерами она считает повышение привлекательности рублевых депозитов и стимулирование продажи экспортной выручки для оплаты текущих расходов, например налогов и зарплат.

Сейчас, по словам Набиуллиной, ведется дискуссия по валютным ограничениям, но «это во многом решение правительства». Резкие движения курса рубля не создали рисков для финансовой стабильности, но усилили инфляционные. По оценкам ЦБ, 10% ослабления курса дают в инфляцию 0,5–0,6 п. п. Чтобы снизить эти риски, ЦБ 15 сентября поднял ключевую ставку до 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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