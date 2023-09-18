ЦБ считает административные меры валютного контроля малоэффективными

Сейчас, по словам Набиуллиной, ведется дискуссия по валютным ограничениям, но «это во многом решение правительства». Резкие движения курса рубля не создали рисков для финансовой стабильности, но усилили инфляционные. По оценкам ЦБ, 10% ослабления курса дают в инфляцию 0,5–0,6 п. п. Чтобы снизить эти риски, ЦБ 15 сентября поднял ключевую ставку до 13%.